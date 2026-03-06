06.03.2026 / ENERGIA

Tarifazo eléctrico y cero inversiones: un informe del PJ expone el fracaso de la reforma energética de Milei

Un estudio elaborado por técnicos del Partido Justicialista advierte que la reforma del mercado eléctrico impulsada por el gobierno nacional provocó un fuerte aumento en las tarifas para hogares y comercios, mientras no generó nuevas inversiones en infraestructura. Según el documento, el nuevo esquema terminó beneficiando a las empresas del sector energético a costa de los usuarios.




El informe sostiene que desde la asunción de Javier Milei en 2023 el costo de la energía eléctrica para los usuarios residenciales aumentó un 75 por ciento en dólares, mientras que para los comercios el incremento llegó al 57 por ciento. En contraste, la industria registró una suba mucho menor, del 7 por ciento. “La desregulación del mercado eléctrico y su nuevo funcionamiento descargan el costo más caro del sistema sobre los hogares y los comercios, que pasaron a pagar más que las industrias”, señala el reporte.

La reforma comenzó a aplicarse en noviembre de 2025 mediante la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, y modificó el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista. A partir de ese cambio, el abastecimiento de la demanda residencial quedó atado a la denominada “generación asignada”, un esquema que incluye energía hidroeléctrica, nuclear y contratos renovables y térmicos, lo que en la práctica elevó los costos para los hogares.

De acuerdo con el análisis, el llamado “rebalanceo” del sistema trasladó gran parte de los contratos energéticos hacia la demanda residencial. Mientras el precio spot proyectado por CAMMESA para 2026 se ubica en 51 dólares por MWh, los usuarios residenciales terminan pagando alrededor de 67 dólares, lo que consolida una fuerte transferencia de ingresos desde los hogares hacia las empresas generadoras.

El documento también advierte que la paralización de la obra pública y la falta de incentivos para nuevas inversiones dejaron al sistema energético en una situación de riesgo. “Esta reforma se proponía emitir señales de precios que impulsen nuevas inversiones y terminó generando un mercado de renta sin inversión”, concluye el informe, que alerta sobre un posible cuello de botella energético si la demanda crece en los próximos años.

Lo más leído

1

Desconcierto y reproches internos en el Gobierno por la liberación de Nahuel Gallo

2

Qué feriados hay en marzo 2026: fechas confirmadas y lo que viene

3

El modelo Milei golpea el corazón de Galperin: Mercado Libre cae en Wall Street y la curtiembre familiar, en crisis

4

Previo a la aprobación de la reforma laboral, Nación benefició a provincias aliadas con $20.000 millones en ATN

5

La Fiscalía General busca reabrir la causa contra Mauricio Macri por el acuerdo con el FMI en 2018

Más notas de este tema

Don chatarrín: el Ministerio de Defensa canjeó vehículos y generadores por cuatro motoguadañas

06/03/2026 - POLEMICA

Don chatarrín: el Ministerio de Defensa canjeó vehículos y generadores por cuatro motoguadañas

La Libertad Avanza lanza una nueva ofensiva contra las tasas municipales bonaerenses

06/03/2026 - Política

La Libertad Avanza lanza una nueva ofensiva contra las tasas municipales bonaerenses

Mayra Mendoza participa en Brasil de un encuentro regional para impulsar obras hídricas al sur del conurbano

06/03/2026 - GESTIÓN

Mayra Mendoza participa en Brasil de un encuentro regional para impulsar obras hídricas al sur del conurbano

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.