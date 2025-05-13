Baby Etchecopar fulminó al Gordo Dan por sus polémicos dichos sobre discapacidad: Es un nazi

#Cruce | El periodista Baby Etchecopar repudió los dichos del Gordo Dan y lo llamó "nazi". pic.twitter.com/uzbI4JNdHq — Política Argentina (@Pol_Arg) September 6, 2025

A un día de la elección bonaerense y tras semanas agitadas para el Gobierno, Javier Milei empieza a perder aliados mediáticos. Esta vez fue Baby Etchecopar, quien no solo desafió al Presidente al decirle que si Néstor Kirchner estuviera vivo “no tendría las pelotas” para criticarlo, en alusión a sus dichos en el cierre de campaña en Moreno, sino que ahora cargó contra el tuitero de Las Fuerzas del Cielo Daniel Parisini, alias Gordo Dan, luego de su ofensiva contra Luis Juez. “No me digan que no es un nazi, porque creo que lo es”, lanzó el conductor de América 24.El escándalo comenzó cuando Parisini publicó en redes sociales un mensaje dirigido al senador cordobés, aludiendo de manera despectiva a su hija con discapacidad. Pese a borrar el posteo, volvió a subirlo horas después, redoblando el ataque incluso contra Guillermo Francos, jefe de Gabinete, que había salido a repudiar sus dichos.Lejos de pasar inadvertido, el episodio generó un repudio transversal. Según trascendió, incluso Karina Milei habría llamado a Juez para pedirle disculpas. Sin embargo, los cuestionamientos más duros llegaron desde el propio ecosistema libertario en los medios. “No podemos seguir un día más soportándolo”, advirtió Etchecopar sobre Parisini en su programa Basta Baby.El periodista fue más allá y vinculó al tuitero con el núcleo de poder de La Libertad Avanza. “Si vos pensás que Gordo Dan pertenece a este gobierno, que es uno de la mesa chica de este gobierno, que es uno de los privilegiados de este gobierno y piensa así, no podemos seguir un día más soportándolo”, señaló.Fiel a su estilo despojado de filtros, Etchecopar subió el tono: “Sos un reverendo hijo de puta por meterte con una chica con capacidades diferentes y un padre que sufre”. Además, pidió una intervención presidencial: “Le pido al presidente Milei, que ahora está paseando, que lo obligue, ya que no la obliga a la hermana, a los Menem, que lo obligue a este Gordo Dan a pedir disculpas”, disparó, en referencia a la nula intervención en el caso de las coimas en la Agencia de Discapacidad que la involucran tanto a Karina Milei como a sus dos colaboradores, Martín y Eduardo “Lule” Menem.