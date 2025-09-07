Expectativa por los resultados de las elecciones bonaerenses: dónde hacer el seguimiento del escrutinio

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales. En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses fueron a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
En cuanto a diputados y senadores, el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava. Esta próxima elección servirá para renovar la mitad de la Legislatura provincial, lo que implica la elección de 46 nuevos diputados y 23 senadores. Adicionalmente, en cada municipio se votará para seleccionar a las autoridades locales, incluyendo concejales y consejeros escolares.
CUÁNDO SE ESPERAN LOS PRIMERO RESULTADOS
Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios. La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
PARA SEGUIR LOS RESULTADOS
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires habilitará en las próximas un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio. Sitio oficial: https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera
QUÉ SE VOTÓ
