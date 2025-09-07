07.09.2025 / ELECCIONES 2025

Expectativa por los resultados de las elecciones bonaerenses: dónde hacer el seguimiento del escrutinio

Se llevaron a cabo este domingo las elecciones bonaerenses para definir unos 1.500 cargos provinciales y municipales. Todos los detalles del conteo de votos.



En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales. En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses fueron a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.

En cuanto a diputados y senadores, el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava. Esta próxima elección servirá para renovar la mitad de la Legislatura provincial, lo que implica la elección de 46 nuevos diputados y 23 senadores. Adicionalmente, en cada municipio se votará para seleccionar a las autoridades locales, incluyendo concejales y consejeros escolares.

CUÁNDO SE ESPERAN LOS PRIMERO RESULTADOS

Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios. La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.

PARA SEGUIR LOS RESULTADOS

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires habilitará en las próximas un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio. Sitio oficial: https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera

QUÉ SE VOTÓ

Esta elección servirá para renovar la mitad de la Legislatura provincial, lo que implica la elección de 46 nuevos diputados y 23 senadores. Adicionalmente, en cada municipio se votará para seleccionar a las autoridades locales, incluyendo concejales y consejeros escolares.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

4

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

5

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

Más notas de este tema

Se consolida la unidad: la foto del abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Se consolida la unidad: la foto del abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

Contundente triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires con el 46,93% de los votos

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Contundente triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires con el 46,93% de los votos

Optimismo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Optimismo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.