18.03.2026 / CABA

Larreta fulminó al PRO por su alianza con Milei: Se pintó de violeta y perdió su identidad



El ex jefe de Gobierno porteño cuestionó con dureza el rumbo del partido amarillo y denunció una subordinación política a La Libertad Avanza. También apuntó a la pérdida del modelo de gestión que caracterizó al macrismo en la Ciudad.





El ex jefe de Gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta lanzó fuertes críticas contra la conducción actual del PRO al advertir que el espacio “se pintó de violeta” y quedó diluido dentro de la estrategia política del oficialismo libertario. Las declaraciones se produjeron durante su participación en el programa Puente, emitido por las plataformas de streaming Gelatina y Tugo.

“El Pro se pintó de violeta. Se entregó totalmente a La Libertad Avanza. Perdió toda la identidad. Tenía valores muy claros, uno de ellos era la buena gestión en la Ciudad y ahora se cayó a pedazos. Se perdió el método y el laburo. El caminar la ciudad”, sostuvo el dirigente al analizar el presente del partido que integra desde su fundación.

En ese sentido, cuestionó también el estilo político del Gobierno nacional y su impacto en la cultura interna del PRO. “Se perdió también el respetar al otro que pensaba libremente. Hoy se entregan a un gobierno que hace de la agresión una forma de gobernar”, afirmó durante la entrevista con Pedro Rosemblat y Nicolás Guthmann.

Larreta profundizó sus cuestionamientos al remarcar la supuesta falta de autonomía de los referentes del espacio. “Lo último que sabemos del PRO son dirigentes pegados y subyugados a las listas de LLA”, expresó, en medio de un escenario de tensiones internas y reconfiguración del mapa opositor.

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