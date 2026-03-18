Larreta fulminó al PRO por su alianza con Milei: Se pintó de violeta y perdió su identidad

El ex jefe de Gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta lanzó fuertes críticas contra la conducción actual del PRO al advertir que el espacio “se pintó de violeta” y quedó diluido dentro de la estrategia política del oficialismo libertario. Las declaraciones se produjeron durante su participación en el programa Puente, emitido por las plataformas de streaming Gelatina y Tugo.

En ese sentido, cuestionó también el estilo político del Gobierno nacional y su impacto en la cultura interna del PRO. “Se perdió también el respetar al otro que pensaba libremente. Hoy se entregan a un gobierno que hace de la agresión una forma de gobernar”, afirmó durante la entrevista con Pedro Rosemblat y Nicolás Guthmann.Larreta profundizó sus cuestionamientos al remarcar la supuesta falta de autonomía de los referentes del espacio. “Lo último que sabemos del PRO son dirigentes pegados y subyugados a las listas de LLA”, expresó, en medio de un escenario de tensiones internas y reconfiguración del mapa opositor.