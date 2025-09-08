La prensa internacional se hizo eco de la derrota de Javier Milei y del contundente triunfo de Axel Kicillof

Tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en las que el peronismo se impuso con casi 14 puntos de diferencia, varios medios internacionales reflejaron el duro golpe que recibió en las urnas el presidente Javier Milei, que ahora ve oscurecer el panorama de cara al 26 de octubre, cuando se realicen las legislativas nacionales."El peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei", tituló El País, de España. "El partido de Cristina Kirchner supera por más de 13 puntos a los candidatos ultraderechistas en la elección para legisladores provinciales", agregó el medio ibérico."Javier Milei sufre un duro revés en las elecciones de Buenos Aires", tituló el Financial Times. El diario británico añadió: "Crece la presión sobre el presidente libertario por su agenda de reformas y el escándalo de corrupción antes de las elecciones intermedias de octubre".En Uruguay, el diario El Observador habló de una "derrota libertaria en todos los escenarios de provincia de Buenos Aires".Folha de Sao Paulo tituló: "Milei sufre derrota en elecciones en la provincia de Buenos Aires en medio de la crisis". Y apunta que "la imagen del presidente se ve empañada tras el audio de presunta corrupción que involucra a su hermana Karina".Por último, La Tercera de Chile tituló: "Oficialismo sufre paliza en legislativas de la provincia de Buenos Aires y Milei ve amenazado el rumbo de la economía".