Espinoza: "Las urnas el domingo vetaron a Milei, pero no quiere entenderlo"

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, cuestionó a través de redes sociales los vetos del presidente Javier Milei sobre las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, aprobadas por el Congreso de la Nación con amplia mayoría."El veto presidencial a la ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, que la gente bautizó como Ley Garrahan, y al Financiamiento Universitario, deja en evidencia que Milei ha decidido ignorar el contundente mensaje que el pueblo le dió el domingo en las urnas", inició su publicación en X.El jefe comunal advirtió que se trata de "dos ajustes despiadados en salud infantil y en formación académica, más todos los otros desastres que hizo Milei" y agregó que fue "precisamente lo que la gente reprobó democráticamente hace cuatro días, cuando le dijo BASTA y le puso un freno".En ese sentido, el titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM) sostuvo que para "reparar tanta crueldad con los niños que precisan atención médica y los jóvenes que precisan formación académica, los representantes legislativos votados por el pueblo avanzaron con estas dos leyes para reconstruir el desastre" y que "ahora Milei las desprecia y las anula."Las urnas el domingo vetaron a Milei. Pero no quiere entenderlo. O no lo entiende, directamente. O, lo que es más probable, lo entiende, pero no le importa nada la vida real y cotidiana de la gente. Gobernar aislado de la realidad no es democracia: es despotismo absoluto", expresó Espinoza.En ese punto, recordó que Milei siempre dice que "admira a Juan Bautista Alberdi", pero que lo que le "convendría" es "leerlo": "Así se enteraría qué opinaba nuestro prócer de su manera de gobernar. Dijo: ´Es un déspota todo aquel que cree que ser opositor al gobierno es ser un traidor a la Patria´”."El camino democrático para terminar este desastre que es el gobierno de Milei ya comenzó el domingo en la Provincia de Buenos Aires y, sin dudas, continuará en el resto del país el 26 de octubre. El amor siempre vence al odio", finalizó.