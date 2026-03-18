Motosierra: el Gobierno dio de baja el plan Volver al Trabajo y ahora ofrece "vouchers para capacitación laboral"

El Ministerio de Capital Humano confirmó la baja del programa Volver al Trabajo (VAT) finaliza el 9 de abril. Aquellos beneficiarios recibirán la asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Además, el Gobierno aseguró que "quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral".Se trata de una política pública que absorbió a una parte de los titulares del Potenciar Trabajo, programa que fue creado en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández. A través de esta iniciativa, los participantes pueden acceder a capacitaciones laborales, cursos de formación y distintas propuestas vinculadas al empleo registrado.En marzo de 2026, el Ministerio de Capital Humano mantuvo el monto de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en $78.000. Esta cifra permaneció sin modificaciones desde 2023.Los beneficiarios del plan comenzaron a recibir la baja a través de la aplicación de Mi Argentina o vía mail. En lugar del pago mensual, la cartera de Sandra Pettovello lo sustituirá por vouchers para la capacitación e inserción laboral.- Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.- Servicios de intermediación laboral.- Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.- Prácticas formativas en ambientes de trabajo.- Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.- Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.- Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.