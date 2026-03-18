18.03.2026 / AJUSTE LIBERTARIO

Motosierra: el Gobierno dio de baja el plan Volver al Trabajo y ahora ofrece "vouchers para capacitación laboral"

El Ministerio de Capital Humano informó que los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual en abril. Aquellos que tengan "interés en capacitarse" podrán acceder a vouchers.



El Ministerio de Capital Humano confirmó la baja del programa Volver al Trabajo (VAT) finaliza el 9 de abril. Aquellos beneficiarios recibirán la asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Además, el Gobierno aseguró que "quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral".

Se trata de una política pública que absorbió a una parte de los titulares del Potenciar Trabajo, programa que fue creado en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández. A través de esta iniciativa, los participantes pueden acceder a capacitaciones laborales, cursos de formación y distintas propuestas vinculadas al empleo registrado.

En marzo de 2026, el Ministerio de Capital Humano mantuvo el monto de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en $78.000. Esta cifra permaneció sin modificaciones desde 2023.

Los beneficiarios del plan comenzaron a recibir la baja a través de la aplicación de Mi Argentina o vía mail. En lugar del pago mensual, la cartera de Sandra Pettovello lo sustituirá por vouchers para la capacitación e inserción laboral.

PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO

- Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.
- Servicios de intermediación laboral.
- Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.
- Prácticas formativas en ambientes de trabajo.
- Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.
- Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.
- Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

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