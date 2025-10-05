"¿La hicieron cambiar de opinión?": Bullrich bajó el tono y dijo que Espert "habló con el corazón" tras el narco escándalo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cambió el tono y salió a respaldar a José Luis Espert, diputado y candidato de La Libertad Avanza, en medio de las sospechas por los aportes de campaña recibidos del empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por lavado y narcotráfico.
“Espert se abrió, fue más a fondo, explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó. Habló con el corazón, vale un montón lo que hizo”, afirmó Bullrich en declaraciones a LN+. La funcionaria reconoció que el legislador “entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada” y valoró su actitud de dar explicaciones públicas.
Bullrich fue una de las primeras figuras del Gobierno en exigir mayor claridad al economista, junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sin embargo, ahora consideró que Espert “va por un camino en el que no está en una posición de decir que no dice nada y no habla, no se cierra”, y anticipó que el lunes el dirigente continuará ofreciendo detalles sobre su situación.
La ministra y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires subrayó que tanto La Libertad Avanza como el PRO deben “dar todas las explicaciones que la sociedad necesita”, en línea con “la publicidad de los actos de gobierno que establece la Constitución”.
La ex titular del PRO reconoció que en un primer momento no estaba conforme con las respuestas del diputado, pero consideró que su cambio de actitud marca una diferencia. “Sentía que eso no había sido aclarado, pero ahora está por un camino de darse cuenta que tiene que hablar con el corazón, con lo que le pasó”, concluyó.