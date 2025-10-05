"¿La hicieron cambiar de opinión?": Bullrich bajó el tono y dijo que Espert "habló con el corazón" tras el narco escándalo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cambió el tono y salió a respaldar a José Luis Espert, diputado y candidato de La Libertad Avanza, en medio de las sospechas por los aportes de campaña recibidos del empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por lavado y narcotráfico.

Bullrich fue una de las primeras figuras del Gobierno en exigir mayor claridad al economista, junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sin embargo, ahora consideró que Espert “va por un camino en el que no está en una posición de decir que no dice nada y no habla, no se cierra”, y anticipó que el lunes el dirigente continuará ofreciendo detalles sobre su situación.La ministra y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires subrayó que tanto La Libertad Avanza como el PRO deben “dar todas las explicaciones que la sociedad necesita”, en línea con “la publicidad de los actos de gobierno que establece la Constitución”.