"Sin mea culpa": el mensaje de Milei tras la renuncia de Espert

El Presidente salió a blindar a su espacio tras la caída del candidato bonaerense y habló de una “operación maliciosa”. Puso el “cambio” por encima de cualquier responsabilidad política y buscó cerrar filas en La Libertad Avanza.
El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.— Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025
Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio https://t.co/9mfwrWPont
