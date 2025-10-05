05.10.2025 / ELECCIONES 2025

"Sin mea culpa": el mensaje de Milei tras la renuncia de Espert


El Presidente salió a blindar a su espacio tras la caída del candidato bonaerense y habló de una “operación maliciosa”. Puso el “cambio” por encima de cualquier responsabilidad política y buscó cerrar filas en La Libertad Avanza.




Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura de diputado, Javier Milei eligió responder desde X con un texto que evita toda autocrítica y pone el eje en el relato del “cambio” como causa superior. Dijo Milei a tráves de X: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.”

En el mismo hilo, el mandatario redobló la apuesta y subordinó el episodio a un objetivo supuestamente más grande que las personas involucradas: “Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros.”

Lejos de reconocer costos o responsabilidades por la crisis que derivó en la salida de Espert, Milei buscó disciplinar a la tropa con un mensaje binario y de trinchera: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede.” El Presidente repitió así el encuadre que intenta convertir el escándalo en un ataque externo y no en un problema interno de su armado.



El pronunciamiento llegó horas después de que Espert confirmara su renuncia y denunciara un “despiadado juicio mediático” por su conexión con el empresario Federico “Fred” Machado, caso que sacudió la campaña libertaria. Con su mensaje, Milei buscó cerrar el tema sin mea culpa, reinstalando la consigna de “garantizar el cambio” como paraguas político para contener el impacto.

