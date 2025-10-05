05.10.2025 / ELECCIONES 2025

Crisis en La Libertad Avanza: José Luis Espert renunció acorralado por el escándalo del narco Fred Machado

El economista confirmó su salida de la lista de diputados de La Libertad Avanza y denunció una “operación mediática despiadada”. Prometió demostrar su inocencia ante la Justicia y pidió a la militancia libertaria que “no se deje psicopatear”.





La candidatura de José Luis Espert terminó envuelta en un escándalo que lo dejó sin margen político. A través de un comunicado en sus redes sociales, el economista confirmó que renunció a su postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tras quedar en el centro de una causa judicial que lo vincula con el empresario narcotraficante Federico “Fred” Machado.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, expresó Espert, quien aseguró ser víctima de una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

El dirigente libertario calificó la investigación como un “despiadado juicio mediático” y sostuvo que no tiene “nada que ocultar”. Prometió probar su inocencia “sin fueros ni privilegios”, convencido de que “el tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral”.

En su mensaje también buscó contener a la militancia de La Libertad Avanza, pidiéndoles “no dejarse psicopatear” y seguir trabajando por la campaña. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante”, arengó.

Días atrás, el ahora ex candidato había roto en llanto en una entrevista televisiva al responsabilizar a Juan Grabois por la denuncia en su contra. En su despedida, volvió a insistir en que “no todos somos lo mismo” y cerró con una frase de tono esperanzado: “El tiempo demostrará la verdad”.

