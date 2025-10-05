Machado mueve fichas: presiones sobre la Corte, vínculos con el entorno de Milei y el rol de Cuneo

El caso de Federico “Fred” Machado, detenido en Viedma y acusado por narcotráfico y lavado de dinero, volvió a encender las alarmas dentro del gobierno nacional. Luego de años de demoras, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, remitió a la Corte Suprema la notificación de Cancillería que habilita su extradición a Estados Unidos, y ahora el expediente espera resolución en el máximo tribunal.

En Río Negro, un juez provincial y un senador confirmaron que el empresario habría recurrido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para influir en el proceso y evitar la extradición. A la vez, Machado habría contratado al ex gobernador radical Horacio Massaccesi, hoy con vínculos dentro del gabinete, para realizar gestiones ante la Corte Suprema. El hijo del ex mandatario, Leandro Massaccesi, es jefe de Gabinete en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.El caso se entrelaza con otros vínculos del poder libertario. Cúneo Libarona fue abogado de la diputada Lorena Villaverde, pareja de Claudio Ciccarelli, primo de Machado y responsable de un conglomerado de canteras en el Alto Valle. Tras la denuncia pública del diputado Martín Soria sobre esa relación, el juez Villanueva reactivó la causa y envió la documentación a la Corte.