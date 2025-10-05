Machado mueve fichas: presiones sobre la Corte, vínculos con el entorno de Milei y el rol de Cuneo

El caso de Federico “Fred” Machado, detenido en Viedma y acusado por narcotráfico y lavado de dinero, volvió a encender las alarmas dentro del gobierno nacional. Luego de años de demoras, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, remitió a la Corte Suprema la notificación de Cancillería que habilita su extradición a Estados Unidos, y ahora el expediente espera resolución en el máximo tribunal.
De acuerdo a como lo contó La Política Online, y según fuentes judiciales, el trámite generó un clima de nerviosismo en la administración libertaria. Machado, que enfrenta un juicio por estafa y narcotráfico en Texas, mantiene conexiones sensibles con funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo. De hecho, comparte abogado con el propio presidente Javier Milei: ambos son defendidos por el penalista Francisco Oneto.
En Río Negro, un juez provincial y un senador confirmaron que el empresario habría recurrido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para influir en el proceso y evitar la extradición. A la vez, Machado habría contratado al ex gobernador radical Horacio Massaccesi, hoy con vínculos dentro del gabinete, para realizar gestiones ante la Corte Suprema. El hijo del ex mandatario, Leandro Massaccesi, es jefe de Gabinete en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
El caso se entrelaza con otros vínculos del poder libertario. Cúneo Libarona fue abogado de la diputada Lorena Villaverde, pareja de Claudio Ciccarelli, primo de Machado y responsable de un conglomerado de canteras en el Alto Valle. Tras la denuncia pública del diputado Martín Soria sobre esa relación, el juez Villanueva reactivó la causa y envió la documentación a la Corte.
Mientras tanto, el entorno político se vio sacudido por la filtración de un video de José Luis Espert en la pileta de Machado, registrado en 2019, que se interpretó como un mensaje del empresario para recordar su capacidad de presión sobre el Gobierno. La Corte podría tratar el expediente esta semana, pero la última palabra —como marca la ley— la tendrá Javier Milei, cuyo entorno intenta despegarse de un escándalo que ya salpica a su propio gabinete.