Federico Otermín: Fuerza Patria es la clave para ponerle un límite a Milei

En la sede del PJ lomense, Federico Otermín reunió a militantes y a una mesa de referentes para afinar la fiscalización con Boleta Única de Papel. Junto a la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, María Teresa “Tere” García, el intendente definió el escenario electoral: “La elección del 26 de octubre va a ser crucial porque va a definir si hay diputados y diputadas que se la banquen y le pongan un freno a Milei… Fuerza Patria es la clave para ponerle un límite a Milei”.

“Tere” García enmarcó la disputa en términos de comunidad y solidaridad: “Estos modelos liberales buscan romper la solidaridad y la confianza entre compañeros, pero el peronismo construye en comunidad. Lo único que puede frenar este modelo cruel es un aluvión de votos… es lo que va a garantizar que podamos sostener la obra pública, los programas sociales y la atención a la comunidad”. Vilar, por su parte, convocó a “frenar el modelo de crueldad de Milei” y a “cuidar cada voto de Fuerza Patria” porque “esta lista de unidad… es además la lista de Cristina”.Di Tullio apuntó al impacto del ajuste libertario: “No hay sector al que no haya agredido y no agreda… todo, absolutamente todo, es agredido por este presidente”. Trotta planteó el eje de defensa de derechos y educación pública: “Necesitamos más diputados y diputadas para defender nuestras universidades, nuestras infancias, a los trabajadores y jubilados, recuperar la obra pública y proteger los derechos conquistados”. Santarelli llamó a profundizar la ola del 7 de septiembre y Velázquez sintetizó: “El 26 de octubre es peronismo o es Milei… la motosierra no entró ni va a entrar”.