Federico Otermín: Fuerza Patria es la clave para ponerle un límite a Milei

En la sede del PJ lomense, Federico Otermín reunió a militantes y a una mesa de referentes para afinar la fiscalización con Boleta Única de Papel. Junto a la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, María Teresa “Tere” García, el intendente definió el escenario electoral: “La elección del 26 de octubre va a ser crucial porque va a definir si hay diputados y diputadas que se la banquen y le pongan un freno a Milei… Fuerza Patria es la clave para ponerle un límite a Milei”.
El encuentro contó con la senadora nacional Juliana Di Tullio, los candidatos a diputados Nicolás Trotta y Marita Velázquez y el senador provincial Adrián Santarelli. Otermín subrayó el antecedente de septiembre y la proscripción contra Cristina: “Ellos juegan con la cancha inclinada… expulsaron antes de que empiece el partido a nuestra líder, la sacaron de la cancha a Cristina, y nosotros nos organizamos y los pasamos por arriba en la elección del 7 de septiembre. Ahora tenemos que construir una victoria inolvidable porque para que haya 2027, tiene que haber un 26 de octubre”.
“Tere” García enmarcó la disputa en términos de comunidad y solidaridad: “Estos modelos liberales buscan romper la solidaridad y la confianza entre compañeros, pero el peronismo construye en comunidad. Lo único que puede frenar este modelo cruel es un aluvión de votos… es lo que va a garantizar que podamos sostener la obra pública, los programas sociales y la atención a la comunidad”. Vilar, por su parte, convocó a “frenar el modelo de crueldad de Milei” y a “cuidar cada voto de Fuerza Patria” porque “esta lista de unidad… es además la lista de Cristina”.
Di Tullio apuntó al impacto del ajuste libertario: “No hay sector al que no haya agredido y no agreda… todo, absolutamente todo, es agredido por este presidente”. Trotta planteó el eje de defensa de derechos y educación pública: “Necesitamos más diputados y diputadas para defender nuestras universidades, nuestras infancias, a los trabajadores y jubilados, recuperar la obra pública y proteger los derechos conquistados”. Santarelli llamó a profundizar la ola del 7 de septiembre y Velázquez sintetizó: “El 26 de octubre es peronismo o es Milei… la motosierra no entró ni va a entrar”.
Con mesas militantes y gigantografías de la BUP en todo el distrito, el oficialismo local acelera el tramo final. “Nos vamos a concentrar con toda la fuerza del peronismo de Lomas de Zamora de acá al 26 de octubre”, cerró Otermín, que anunció para el 17 de octubre una marcha desde el PJ de Lomas a San José 1111 “para acompañar a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.