En el marco de la causa judicial contra Espert, allanaron la propiedad donde Fred Machado cumplía domiciliaria

La Policía Federal Argentina allanó este miércoles la vivienda de Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico y fraude, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra al diputado José Luis Espert. El operativo se realizó a pocas horas de su detención y mientras avanza el proceso de extradición a Estados Unidos.Desde temprano, agentes federales inspeccionaron la chacra ubicada a unos 15 kilómetros de Viedma, donde Machado cumplía prisión domiciliaria. La medida fue dispuesta por el fiscal federal Federico Domínguez, luego de que Espert reconociera haber recibido 200.000 dólares del empresario, tal como denunció Juan Grabois ante la Justicia.El allanamiento busca sumar evidencia a la investigación que indaga presuntas maniobras de lavado de activos. En esa línea, la Justicia ya citó a declarar a un empresario del sector aeronáutico para esclarecer los vínculos financieros y los vuelos compartidos entre Machado y el legislador liberal.La detención de Machado se concretó el martes, luego de que la Corte Suprema confirmara su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Horas después, el presidente Javier Milei instruyó “instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios” para concretar el traslado.Actualmente, el empresario permanece alojado en la Delegación Viedma de la Policía Federal, a la espera de ser trasladado a un penal. Desde el entorno judicial anticipan que el operativo de extradición se organizará en los próximos días con la coordinación de Cancillería e Interpol.