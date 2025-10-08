Polémico: el costo para reimprimir las boletas de La Libertad Avanza costarían más de $12 millones

El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior Lisandro Catalán, presentó un informe ante la Junta Electoral de Buenos Aires detallando que reimprimir todas las boletas únicas de papel (BUP) del distrito demandaría un gasto de $12.169.655.000. Según el escrito, el cálculo fue realizado por la empresa CORASA, responsable de la logística electoral.En el mismo documento, el Ministerio aclaró que dispone de fondos suficientes para afrontar la reimpresión, aunque precisó que sería necesario un “reajuste de partidas internas” antes de ejecutar el desembolso. Catalán también indicó que no sería necesaria una nueva licitación, bastando con firmar una adenda existente con el Correo Argentino.Sobre los tiempos, el informe señala que cada tanda de impresión de 3,3 millones de boletas requeriría cinco días desde el inicio hasta la entrega, una consideración clave para garantizar que los comicios del 26 de octubre no se vean afectados por retrasos en la producción.La discusión por la reimpresión surge luego de que el juez federal Alejo Ramos Padilla confirmara que Karen Reichardt encabezará la lista de La Libertad Avanza, rechazando el pedido de que Diego Santilli pasara a la primera posición tras la renuncia de José Luis Espert. El magistrado declaró la “inconstitucionalidad” de aplicar el artículo 7 del Decreto 171/2019 para reemplazar al candidato titular de la lista.En consecuencia, la Junta Electoral deberá evaluar si corresponde o no reimprimir las boletas para reflejar la decisión judicial, mientras La Libertad Avanza analiza apelar el fallo y mantener su estrategia electoral sin afectar la logística ya prevista.