08.10.2025 / POLÉMICA

Karen Reichardt en el ojo de la polémica por un tuit contra Messi: le dijo "pxto"

La candidata de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires enfrentó una fuerte reacción en redes después de que resurgiera un mensaje suyo de 2015 en el que insultó a Lionel Messi.






La publicación que volvió a circular reproduce textualmente: "Messi puto solo haces goles en esa mierda de club !!! Cagon en la Argentina no existis !!! Y encima con la mano forro". El tuit data de diciembre de 2015, cuando el futbolista convirtió en un encuentro internacional que la nota vincula con la final del Mundial de Clubes de ese año.



Cabe señalar que el 10 había abierto el marcador en la final del Mundial de Clubes 2015 que terminó con una goleada por 3 a 0 ante River. Messi puso el 1 a 0 a los 26 minutos, mientras que el uruguayo Luis Suárez selló el triunfo con un doblete.

La viralización provocó una lluvia de reproches y burlas contra la aspirante a diputada. Un usuario ironizó: "Acá tenemos a la intelectual que hoy encabeza la lista de LLA en Provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre 2025 en remplazo del dipunarco Espert". Otro añadió con sarcasmo: "Creo que va a ser un gran aporte elevando el debate en cámara de diputados".


Lo más leído

1

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

2

Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

3

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

4

"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

5

Encuesta sobre Espert: pocos creen que es inocente, pocos le cree la explicación y el 63% quiere que renuncie

Más notas de este tema

Hijo de puta: Milei fue al microcentro porteño, pero lo insultaron los vecinos y escapó

08/10/2025 - La Libertad (no) Avanza

Hijo de puta: Milei fue al microcentro porteño, pero lo insultaron los vecinos y escapó

Wado de Pedro: Nunca más a gobiernos que destruyan el trabajo, la industria nacional y la educación argentina

08/10/2025 - En el Senado

Wado de Pedro: Nunca más a gobiernos que destruyan el trabajo, la industria nacional y la educación argentina

Espert se toma licencia en plena imputación por el caso Machado

08/10/2025 - DIPUTADOS

Espert se toma licencia en plena imputación por el caso Machado

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.