Karen Reichardt en el ojo de la polémica por un tuit contra Messi: le dijo "pxto"

La publicación que volvió a circular reproduce textualmente: "Messi puto solo haces goles en esa mierda de club !!! Cagon en la Argentina no existis !!! Y encima con la mano forro". El tuit data de diciembre de 2015, cuando el futbolista convirtió en un encuentro internacional que la nota vincula con la final del Mundial de Clubes de ese año.

La viralización provocó una lluvia de reproches y burlas contra la aspirante a diputada. Un usuario ironizó: "Acá tenemos a la intelectual que hoy encabeza la lista de LLA en Provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre 2025 en remplazo del dipunarco Espert". Otro añadió con sarcasmo: "Creo que va a ser un gran aporte elevando el debate en cámara de diputados".