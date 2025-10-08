08.10.2025 / EN LAS REDES

Juan Grabois se cruzó fuerte con Patricia Bullrich tras la detención de Fred Machado: "...Es amenaza"

El referente del Frente Patria Grande advirtió que el detenido empresario “podría sufrir un atentado antes de su extradición” y vinculó a dirigentes libertarios con la trama narco. La ministra de Seguridad le respondió con ironía y lo acusó de “haber robado plata de los argentinos”.



El arresto del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, derivó este martes en un fuerte cruce político entre Juan Grabois y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El dirigente social reclamó públicamente que el Gobierno “garantice la seguridad” del detenido antes de su extradición a Estados Unidos. “Que la ministra Bullrich ponga inmediatamente seguridad a Fred Machado no vaya a ser que le pase algo antes de que lo extraditen”, escribió en redes sociales.

En el mismo mensaje, apuntó contra La Libertad Avanza y recordó que “la candidata a senadora en Río Negro, Lorena Villaverde, fue detenida por llevar medio kilo de cocaína” y que “estaba vinculada patrimonialmente con Claudio Ciccarelli, testaferro de Machado”. Bullrich respondió sin demora: “Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”.



Grabois replicó con una serie de mensajes en tono desafiante. Acusó a la ministra de “amenazar” y sostuvo que “no tenemos miedo, y ustedes nos tienen miedo porque no tenemos miedo”. Además, negó estar imputado en causas judiciales y aseguró haber sido sobreseído “en todas las inventadas” por sus adversarios políticos. “Sus jefes, Javier y Karina Milei, sí están imputados en la causa de la criptoestafa $Libra, donde soy querellante”, agregó.

El intercambio escaló en medio del impacto político que generó la detención de Machado, empresario que será extraditado a Estados Unidos por pedido de la Justicia de ese país en una causa por tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

Lo más leído

1

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

2

Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

3

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

4

"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

5

Encuesta sobre Espert: pocos creen que es inocente, pocos le cree la explicación y el 63% quiere que renuncie

Más notas de este tema

"Todo concluye al fin": Espert se toma licencia en plena imputación por el caso Machado

08/10/2025 - DIPUTADOS

"Todo concluye al fin": Espert se toma licencia en plena imputación por el caso Machado

Procesaron a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo

08/10/2025 - JUDICIALES

Procesaron a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo

El Banco Mundial recortó las estimaciones de crecimiento para Argentina

08/10/2025 - ECONOMÍA

El Banco Mundial recortó las estimaciones de crecimiento para Argentina

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.