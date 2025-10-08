Juan Grabois se cruzó fuerte con Patricia Bullrich tras la detención de Fred Machado: "...Es amenaza"

El referente del Frente Patria Grande advirtió que el detenido empresario “podría sufrir un atentado antes de su extradición” y vinculó a dirigentes libertarios con la trama narco. La ministra de Seguridad le respondió con ironía y lo acusó de “haber robado plata de los argentinos”.
Le voy a poner custodia a Machado. Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 7, 2025
Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes. https://t.co/uqVihmwGEi
1. Lo suyo es una amenaza, pero ¿sabe qué, señora horrible? Nosotros no tenemos miedo y ustedes nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Es así de fácil. Juan Grabois (@JuanGrabois) October 7, 2025
2. A mi me custodia Francisco desde el cielo... Usted no tiene poder sobre mi, no me mueve un pelo ni su SIDE, ni sus matones https://t.co/bVigCUbevE
1
Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"
2
Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"