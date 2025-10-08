Fenómeno Barrial: Milei no pudo caminar ni una cuadra en Mar del Plata en el marco de la campaña

El presidente Javier Milei realizó una caminata de 50 metros en Mar del Plata junto al candidato a diputado de La Libertad Avanza Diego Santilli, en medio de un fuerte operativo de seguridad de Gendarmería. Para el cierre de la actividad, el líder de La Libertad Avanza fue llevado por sus militantes a una camioneta y le habló a sus seguidores mediante un megáfono para pedirles su apoyo de cara a las próximas elecciones legislativas.Tal como ocurrió este fin de semana en las ciudades de Santa Fe y Paraná, el acto de campaña del Presidente en Mar del Plata volvió a estar protagonizado por un clima de tensión entre simpatizantes y manifestantes en su contra, junto con la ya inevitable presencia de las fuerzas de seguridad.Si bien no se registraron incidentes destacados en el relanzamiento de la campaña de LLA en Mar del Plata,, la presencia de la Gendarmería incrementó por momentos la tensión en el cruce de las avenidas Güemes y Avellaneda, en el centro de la ciudad costera, donde se dieron cita tanto manifestantes oficialistas, como opositores.El presidente Milei ha decidido liderar la campaña para las próximas elecciones legislativas, después de la renuncia de la candidatura de Espert por el escándalo desatado por sus vínculos con Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante.Durante la mañana del martes, Milei se presentó junto al ahora principal candidato oficialista por la provincia de Buenos AIres, Diego Santilli, en el parque industrial de Mar del Plata. Luego, hacia la noche, encabezó una caminata de tan solo 50 metros por las calles marplatenses..