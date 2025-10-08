El Gobierno presentó un nuevo organismo para la lucha y la prevención del terrorismo

UNA ARGENTINA FIRME FRENTE AL TERRORISMO



Un nuevo Centro Nacional Antiterrorista (CNA) que articula a nuestras Fuerzas Federales con los organismos de inteligencia y defensa. Un comando conjunto diseñado para anticipar amenazas terroristas, coordinar respuestas y actuar con pic.twitter.com/FiTmrnSifH — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) October 7, 2025

El Gobierno formalizó la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un nuevo organismo estratégico diseñado para centralizar y optimizar los esfuerzos del Estado en la lucha y prevención del terrorismo. La medida, anunciada este martes, busca poner fin a la dispersión de información y mejorar la coordinación entre las distintas agencias de seguridad y defensa del país.El centro operará bajo la dirección de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que asume un rol protagónico en esta nueva estructura de seguridad.El principal objetivo del CNA será establecer un mecanismo de coordinación integral que unifique la vasta información que, hasta ahora, se encontraba fragmentada entre múltiples entidades. "Hoy la información está dispersa entre múltiples organismos, como la SIDE, el Ministerio de Seguridad Nacional, y fuerzas locales. De ahora en adelante, esa información se va a unificar porque el Centro Nacional Antiterrorismo va a cooperar con Gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que sea necesario", indicó el Gobierno a través de un comunicado.