El Gobierno presentó un nuevo organismo para la lucha y la prevención del terrorismo

El Centro Nacional Antiterrorismo busca poner fin a la dispersión de información y mejorar la coordinación entre las distintas agencias de seguridad y defensa del país. Operará bajo la dirección de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
UNA ARGENTINA FIRME FRENTE AL TERRORISMO— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) October 7, 2025
Un nuevo Centro Nacional Antiterrorista (CNA) que articula a nuestras Fuerzas Federales con los organismos de inteligencia y defensa. Un comando conjunto diseñado para anticipar amenazas terroristas, coordinar respuestas y actuar con pic.twitter.com/FiTmrnSifH
