Diputados: la oposición se prepara para tratar una amplia agenda, con foco en el proyecto que limita los DNU

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles con una agenda cargada, centrada en la reforma de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), interpelaciones a funcionarios del Ejecutivo y un proyecto de reparto del impuesto a los combustibles.

En ella, los bloques opositores planean dar otro golpe al Gobierno nacional, a pocas semanas de las elecciones generales del 26 de octubre.El primer tema en el orden del día será la modificación de la ley 26.122 para restringir el uso de los DNU. El proyecto, con media sanción del Senado, establece un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de estos decretos y plantea que su aprobación requiere el visto bueno de ambas cámaras. Esto permitiría a la oposición invalidar decretos reuniendo mayoría en solo una de las cámaras.De aprobarse la iniciativa, significaría una fuerte restricción al margen de maniobra de un gobierno con minoría parlamentaria. Los consensos mayoritarios se convertirían en un requisito casi obligatorio para avanzar en políticas públicas, dificultando la gestión de la Casa Rosada en un escenario parlamentario dividido.Otro eje de la sesión serán las. Además, se discutirá la designación de la titular de la Defensoría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y proyectos de emergencia para Ciencia y salud, incluyendo programas de Alzheimer y ENARD.La agenda también contempla la modificación del mecanismo de reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, lo que podría generar recursos extra para las provincias y presionar a los gobernadores a colaborar con el quórum necesario para aprobar las iniciativas de la oposición.En cuanto a la remoción de José Luis Espert, la propuesta de expulsarlo como presidente de la comisión de Presupuesto perdió relevancia tras su renuncia luego del escándalo por los 200 mil dólares recibidos de Federico “Fred” Machado.