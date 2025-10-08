Polémica: Manes denunció amenazas de Martín Menem: Te vamos a hacer mierda

En un mediodía agitado en el Congreso, Facundo Manes denunció que Martín Menem lo amenazó cara a cara. “El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’”, escribió el médico y neurocientífico en su cuenta de X. El legislador porteño y candidato a senador por “Para Adelante” enmarcó el hecho en un contexto de escalada y convocó a “terminar con esta locura en la Argentina”.

El cruce encuentra antecedentes recientes. El 1 de marzo, tras la apertura de sesiones, Manes protagonizó un choque con el asesor presidencial Santiago Caputo en los pasillos de la Cámara baja, episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad. El diputado denunció a Caputo por amenazas; la jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa por “inexistencia de delito”, pero la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó reabrirla, un revés para el blindaje judicial del círculo más cercano a Javier Milei.