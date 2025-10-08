Qué dice el contrato entre Espert y Machado que el narco había tirado a la basura

Un documento encontrado en la casa de Fred Machado en Viedma revela un acuerdo por $1 millón de dólares con José Luis Espert: $100.000 al firmar y nueve cuotas mensuales iguales. Ante esto, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ha solicitado allanar el despacho del diputado, quien ha tomado licencia con goce de sueldo. El escándalo continúa creciendo, afectando al oficialismo libertario.

El contrato apareció tirado en un tacho de basura, con quemaduras y manchas, pero resulta letal para el relato del excandidato de La Libertad Avanza, que admite apenas 200 mil dólares. El texto fija que “el precio total que ‘el comitente’ (Machado) se obliga a pagar ‘al prestador’ (Espert) […] asciende […] a U$s 1.000.000” y detalló un pago inicial de 100 mil dólares “en el acto de la suscripción” y el resto “en nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales” de U$S 100.000 cada una, vía transferencia. No hay márgenes para la duda.Machado firmó como “representante” de Minas del Pueblo —empresa de Guatemala señalada por la justicia de Estados Unidos como parte de su estructura delictiva— y además asiste a Espert en campaña con al menos 36 vuelos en avión privado y una camioneta blindada. La trama política se enrarece aún más con la confirmación de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ya había informado al Gobierno argentino sobre la situación procesal del narco, ante un pedido de la propia Patricia Bullrich.