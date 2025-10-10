10.10.2025 / Declaraciones

Guillermo Francos criticó los dichos de Scott Bessent: "No creo que sacar a China de Argentina sea parte del acuerdo"

“El Gobierno argentino tiene una política exterior soberana", afirmó el jefe de Gabinete. Además, remarcó que el respaldo de Washington es “una apuesta política y financiera”.




El jefe de Gabinete Guillermo Francos rechazó las declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien había asegurado en una entrevista con Fox News que el presidente Javier Milei tenía el “compromiso de sacar a China de la Argentina” como parte del acuerdo financiero de 20.000 millones de dólares anunciado esta semana.

“Hoy Caputo se reúne con el Presidente para conversar los acuerdos, pero no creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de los acuerdos comerciales con Argentina”, manifestó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

Asimismo, aclaró: “Puede ser que en algunos temas que interesen más a los Estados Unidos tengamos una relación más próxima, pero en los temas comerciales eso no tiene nada que ver”,

“El Gobierno argentino tiene una política exterior soberana. Podemos fortalecer lazos con Estados Unidos sin romper relaciones con China, que sigue siendo un socio comercial importante”, insistió.

Francos resaltó que aún no tuvo acceso al acuerdo firmado, pero adelantó que le informaron de «comentarios preliminares» que no existe ningún punto que haga referencia a la exclusión del país asiático. También resaltó que el respaldo de Washington es “una apuesta política y financiera”.



