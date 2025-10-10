Lamelas ratificó el apoyo de EEUU a Milei

El embajador de Estados Unidos en Argentina y médico cubano radicado en Norteamérica, Peter Lamelas, ratificó que el gobierno de Donald Trump quiere "fortalecer los lazos" con la gestión del presidente Javier Milei y brindarle “nuevas oportunidades” a nuestro país.Lamelas publicó: “Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando las inversiones y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se vienen nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!”.Además, mencionó el encuentro que se llevará a cabo el próximo martes 14. En principio, Javier Milei y Donald Trump dialogarán sobre el respaldo financiero que pretende recibir el Gobierno nacional, previo a las elecciones legislativas el próximo 26 de octubre.Peter Lamelas es médico de origen cubano, radicado en Estados Unidos desde su infancia. Su designación como embajador ante Argentina fue confirmada por el Senado estadounidense el 18 de septiembre, con 51 votos a favor frente a 47 en contra.Durante su camino a la ratificación generó polémica por algunas declaraciones hechas ante la comisión del Senado: criticó la presencia de China en provincias, calificó de “influencia maligna” diversas relaciones exteriores, y expresó que la expresidenta Cristina de Kirchner “tiene que recibir la justicia que se merece”.