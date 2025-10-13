Donald Trump, ante el Parlamento israelí: "Es el amanecer de un nuevo Medio Oriente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo entre Hamás e Israel y la liberación de todos los rehenes marcan "el amanecer de un nuevo Medio Oriente" y el inicio de una "era dorada" para la región, y expresó su esperanza de que esta paz se mantenga "eternamente".El mandatario llegó este lunes a Jerusalén, donde se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Nentanyahu, y dio un discurso ante el Parlamento. Su visita se produce el mismo día en que Hamás liberó a los 20 rehenes vivos que quedaban en Gaza, quienes ya están de regreso en Israel. "Nos reunimos en un día de profunda alegría y gran esperanza. Tras dos años angustiosos en la oscuridad y el cautiverio, 20 valientes rehenes regresan al glorioso abrazo de sus familias. 28 seres queridos más regresan por fin a casa para descansar en esta tierra sagrada para siempre", sostuvo ante el recinto.Trump celebró que la región se encuentre finalmente "en paz" y expresó su deseo de que se mantenga así "eternamente". En ese sentido, destacó el trabajo de Netanyahu, a quien describió como "un hombre de coraje excepcional", y vaticinó que esta será "la era dorada de Israel". "Este es un momento muy emocionante para Israel y para todo Medio Oriente. Las fuerzas del caos, el terror y la ruina que han asolado la región durante décadas se encuentran ahora debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas. Por nosotros, todos los enemigos de la civilización se están retirando", afirmó.Aunque Trump fue recibido con aplausos y ovaciones por la mayoría del Parlamento, tuvo que interrumpir brevemente su discurso cuando el legislador opositor Ayman Odeh levantó un cartel que decía "Reconozcan a Palestina". El hombre fue retirado del recinto en medio de gritos y protestas.Al retomar su discurso, el mandatario reflotó la idea de los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones entre los países árabes e Israel, país al que "el mundo está amando otra vez", según señaló." Juntos hemos demostrado que la paz es una realidad que podemos construir día a día", sostuvo. También destacó que "en un logro sin precedentes, prácticamente toda la región ha respaldado el plan de que Gaza será desmilitarizada inmediatamente, que Hamás será desarmado y que la seguridad de Israel ya no será amenazada de ninguna manera".Para Trump, esta es la oportunidad de que el pueblo palestino se aleje "para siempre del camino del terror y la violencia". "Quiero agradecer a las naciones árabes y musulmanas por su compromiso de apoyar la reconstrucción segura de Gaza. Y creo que eso va a suceder", concluyó.