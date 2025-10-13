Acuerdo de paz en Medio Oriente: ya llegaron a Israel los primeros rehenes

Los veinte rehenes israelíes que permanecían cautivos durante más de dos años por el grupo terrorista Hamás, incluidos tres argentinos, regresaron este lunes a Israel, donde fueron derivados a hospitales para su revisión antes de reunirse con sus familias, que esperan por el emotivo reencuentro.El traslado fue en dos etapas. Primero, se liberó a siete rehenes: Matan Angrest, los hermanos Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran y Guy Gilboa-Dalal, quienes llegaron a una base militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cercana a la comunidad de Re’im, tras ser escoltados fuera de la Franja de Gaza.Luego, los trece restantes (Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, David Cunio, Ariel Cunio, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kupershtein, Yosef-Chaim Ohana, Avinatan Or y Matan Zangauker) viajaron desde Khan Younis, sur del territorio gazatí. "Bienvenidos a casa", tuiteó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en medio de la euforia de la multitud que aguardaba por divisar los helicópteros con los rehenes liberados desde la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv."Es oficial: ya no quedan más rehenes israelíes con vida bajo el cautiverio de Hamás", anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) minutos antes de las 6 de la mañana, hora argentina. Aún no está claro cuándo se entregarán los cuerpos de las 28 personas fallecidas.Los rehenes fueron entregados en tandas en un punto de encuentro ubicado en el norte de Gaza. Allí los recibió personal de la Cruz Roja, quien los acompañó y custodió hasta el lugar donde se encontraban las fuerzas israelíes. El traslado hasta Tel Aviv se hizo en helicópteros como parte de la Operación "Regreso a casa". "Los rehenes devueltos han recibido una evaluación médica inicial y ahora se dirigen a los hospitales, donde se reunirán con el resto de sus familiares y recibirán atención médica continua", detallaron las FDI. El punto de reencuentro se fijó en el sur de Israel.El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, tanto israelíes como ciudadanos extranjeros. En total, 21 argentinos fueron tomados como rehenes: 13 ya recuperaron la libertad, cinco fueron asesinados y tres continuaron en Gaza hasta este lunes. Uno de ellos es Eitan Horn (38), quien fue secuestrado junto a su hermano Iair (46), liberado el 15 de febrero pasado. Ambos se encontraban en el kibutz Nir Oz, a una distancia de apenas 15 cuadras de la Franja. "Estamos contentísimos de que Iair está de vuelta. Eso no tiene precio. Pero, por otro lado, nos falta un pedazo", aseguró a La Nación el padre de los hermanos, Itzik Horn.También serán liberados los hermanos David (35) y Ariel Cunio (28), nacidos en Israel pero de padres argentinos. El mayor fue capturado junto a su esposa y sus hijas mellizas; las tres recuperaron la libertad el 27 de noviembre de 2023. La novia de Ariel, Arbel Yehoud, fue liberada en enero de este año.Su madre, Silvia Cunio, celebró el acuerdo de paz en redes sociales. "Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien. Es como dar a luz. Le agradezco a Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento, como siempre lo he sido. Esperando para decirles 'bienvenidos de nuevo'", sostuvo. El acuerdo de paz también incluye la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Entre ellos se encuentra el argentino Lior Rudaeff, quien tenía 61 años cuando fue secuestrado en el kibutz Nir Yitzhak, donde trabajaba como encargado de la seguridad. En mayo de 2024 se confirmó que fue asesinado el mismo 7 de octubre.