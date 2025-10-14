Tras la decisión de la CNE, LLA Bonaerense reorganiza la campaña camino a los comicios

La mesa de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) se reunió para definir cómo continuará el tramo final de la campaña, luego de que la Justicia rechazara el pedido para reimprimir la Boleta Única de Papel (BUP) con la imagen de Diego Santilli en lugar de la de José Luis Espert, quien renunció en el medio del escándalo por sus vínculos con el empresario narco Fran Machado.El encuentro se realizó este lunes a partir de las 15 en la Casa Rosada y fue encabezada por el diputado provincial y titular del partido en Buenos Aires, Sebastián Pareja, acompañado por Diego Santilli, Cristian Ritondo y Diego Valenzuela. No participaron ni la secretaria general de la Presidencia y presidenta de LLA, Karina Milei, ni el asesor Santiago Caputo, ya que viajaron a Washington junto al presidente Javier Milei.Aunque el fallo judicial se conoció horas más tarde, dentro del espacio libertario ya se descontaba una resolución desfavorable y reconocían que el tiempos para reimprimir las papeletas no alcanzaba: "La veo complicada. Las contestaciones de los partidos son negativas. La gente sabe que Espert no está, pero puede afectar. Nos va a perjudicar. No hay mucho que hacer, faltan 15 días para la votación", señalaron.Mientras tanto, el mandatario prepara nuevas actividades en territorio bonaerense: estará este jueves en Tres de Febrero y el viernes en Pergamino, en el marco de su recorrida de cierre. Mientras que el cierre de campaña se realizaría el miércoles 22, aunque el lugar aún no fue confirmado.Karen Reinchardt, quien encabeza la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado; explicó cómo votar con la nueva boleta única de papel (BUP), pero omitió nombrar a su compañero de fórmula.En las últimas horas, la conductora protagonizó un video que se publicó en redes sociales dónde explica cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP): "Queridos bonaerenses, esta es la boleta. Miren todos los partidos políticos, pero ojo, porque hay muchos que dicen 'Libertad’', pero primero está La Libertad Avanza”, expresa con la papeleta en mano."El cuadradito que está acá es donde tienen que poner la cruz, tilde o una rayita, pero ojo, con una birome que no sea indeleble. Que no te dé la birome el presidente de mesa, por las dudas", agrega, dando detalles acerca de cómo identificar al partido violeta pero haciendo un gran esfuerzo por "despegarse" de José Luis Espert .