Otermín y Katopodis recorrieron la reconstrucción de la avenida Recondo en Lomas

El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, hicieron una reunión de repaso de las obras que está realizando en la ciudad el Gobierno bonaerense y luego recorrieron parte de la traza de la avenida Recondo en Fiorito, que fue totalmente reconstruida.

“Mientras hay un Gobierno nacional que deserta de sus funciones, que mira para otro lado y elimina por completo la obra pública, en la Provincia tenemos un Gobierno que le mete con todo, contra viento y marea. Desde el Gobierno de la Comunidad queremos darle las gracias especialmente al Gobernador Axel Kicillof, a Kato y a todo el equipo bonaerense por sumar fuerzas para mejorar Lomas”, destacó Otermín.Por su parte, Katopodis señaló: “Podemos vivir mejor, la Argentina puede ser otro país, con más inversión en obra pública para cumplirle a nuestros vecinos ese voto de confianza que nos dieron el 7 de septiembre y que nos van a volver a dar el 26 de octubre”.