Otermín y Katopodis recorrieron la reconstrucción de la avenida Recondo en Lomas

El Intendente Federico Otermín y el ministro Gabriel Katopodis hicieron una reunión de repaso de las obras en el barrio donde nació Diego Armando Maradona. “Mientras hay un Gobierno nacional que deserta de sus funciones, que mira para otro lado y elimina por completo la obra pública, en la Provincia tenemos un Gobierno que le mete con todo, contra viento y marea". dijo el jefe comunal.
