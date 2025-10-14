14.10.2025 / LOMAS DE ZAMORA

Otermín y Katopodis recorrieron la reconstrucción de la avenida Recondo en Lomas

El Intendente Federico Otermín y el ministro Gabriel Katopodis hicieron una reunión de repaso de las obras en el barrio donde nació Diego Armando Maradona. “Mientras hay un Gobierno nacional que deserta de sus funciones, que mira para otro lado y elimina por completo la obra pública, en la Provincia tenemos un Gobierno que le mete con todo, contra viento y marea". dijo el jefe comunal.




El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, hicieron una reunión de repaso de las obras que está realizando en la ciudad el Gobierno bonaerense y luego recorrieron parte de la traza de la avenida Recondo en Fiorito, que fue totalmente reconstruida.

Las tareas, que incluyeron obras de bacheo y repavimentación, la ejecución de un Plan Hidráulico Vial, nuevas veredas de hormigón y demarcación horizontal de todo el tramo, se llevaron adelante a largo de 18 cuadras desde Juan Domingo Perón a General Hornos y forman parte del proyecto Comunidad de D10S, el Polo Deportivo y Cultural que homenajea a Diego Maradona.

“Mientras hay un Gobierno nacional que deserta de sus funciones, que mira para otro lado y elimina por completo la obra pública, en la Provincia tenemos un Gobierno que le mete con todo, contra viento y marea. Desde el Gobierno de la Comunidad queremos darle las gracias especialmente al Gobernador Axel Kicillof, a Kato y a todo el equipo bonaerense por sumar fuerzas para mejorar Lomas”, destacó Otermín.

Por su parte, Katopodis señaló: “Podemos vivir mejor, la Argentina puede ser otro país, con más inversión en obra pública para cumplirle a nuestros vecinos ese voto de confianza que nos dieron el 7 de septiembre y que nos van a volver a dar el 26 de octubre”.

De la recorrida también participaron la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, y la Directora de Articulación Técnica Municipal de la Región Metropolitana, Camila Vallejo.

