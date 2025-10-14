El Gordo Dan salió a explicar la amenaza de Trump y expuso la confusión del mundo libertario

En un intento por contener el daño político del mensaje de Donald Trump, el referente libertario “Gordo Dan” publicó un extenso descargo en X donde atribuye a una confusión del ex presidente de Estados Unidos la frase con la que condiciona la relación bilateral a un eventual triunfo opositor. El vocero informal del mileísmo se encarga de traducir la amenaza y responsabiliza al canciller por no “escuchar” a tiempo las señales del trumpismo.

Dijo a tráves de X: "Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las "midterms" (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista. Pero bueno, si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle "perdón" por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el RESUMEN de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta.”El mensaje intenta justificar a Trump y, a la vez, desplaza la responsabilidad al Palacio San Martín. La admisión de que el líder republicano “piensa que” en la Argentina se vota presidente deja al gobierno frente a un doble papelón: o bien convalida la amenaza a un eventual gobierno peronista, o bien acepta que su principal aliado internacional opina desde el desconocimiento y sin precisión sobre el calendario electoral local.