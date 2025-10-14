Kicillof recorrió obras y volvió a cuestionar a Milei por la paralización de centros de primera infancia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este martes los avances de las obras de construcción de un nuevo jardín maternal en el municipio de Benito Juárez, donde visitó también la Escuela de Educación Especial N°7949 y el Centro de Día “Despertares”, junto al intendente Julio Marini y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con la educación pública y con todas las instituciones de la sociedad civil que hace un gran esfuerzo para llevar bienestar a las personas con discapacidad y sus familias”.“En territorio bonaerense, Javier Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia, demostrando una vez más que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”, sostuvo el gobernador y agregó: “Frente a ello, nosotros no ponemos excusas: invertimos lo que sea necesario para dar respuestas a las necesidades de los pibes y pibas bonaerenses”.A partir de una inversión de $200 millones, la Provincia reactivó una obra paralizada por el Gobierno nacional para la construcción de un nuevo jardín maternal en el distrito. El proyecto contempla un edificio de 300 metros cuadrados con lactario, sectores para niños de dos y tres años, comedor, cocina y tres patios cerrados.“Somos una comunidad organizada que trabaja para mantener y fortalecer instituciones indispensables para la sociedad como las que hoy recorrimos”, remarcó Marini y agregó: “Tenemos un presidente que no valora este tipo de espacios, así que tanto la Provincia como el municipio redoblan el compromiso para dar respuesta a nuestros vecinos”.Durante la jornada, Kicillof recorrió también las obras de saneamiento de un basural y la construcción de celdas sanitarias -donde se depositan y compactan los desechos-, para lo que se destina una inversión de $2.926 millones en el marco del plan de erradicación de basurales a cielo abierto en la Provincia.“Estamos llevando adelante un programa histórico para erradicar los basurales: transformarlos en espacios ambientalmente sustentables requiere de inversiones enormes que, además, generan empleo y mejoran la calidad del trabajo en el interior”, expresó Kicillof y concluyó: “Somos una provincia solidaria, que está convencida de que nadie se salva solo: una sociedad mejor se construye con la comunidad organizada y el Estado haciéndose cargo de incluir a todos y todas”, concluyó.Estuvieron presentes la jefa de asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz; las directoras de la Escuela Especial N°7949, Alejandra Maldonado; y del Centro de Día “Despertares”, Gisela Bravo; el presidente de la Asociación de Padres de Personas Discapacitadas, Luis del Biaggio; el exintendente del municipio, Rafael Magnanini; y el secretario adjunto de la CTA Provincia de Buenos Aires, Raúl Calamante.