14.10.2025 / CONDUCCIÓN

Tras la eyección de Espert de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch asume la titularidad

El baterista del Presidente será designado hoy como nuevo titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tras la salida de José Luis Espert, denunciado por el presunto cobro de aportes de campaña de un empresario ligado al narcotráfico.




El diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch asumirá este martes la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de que José Luis Espert pidiera licencia en medio de las denuncias por haber recibido 200 mil dólares del empresario Federico “Fred” Machado durante la campaña electoral de 2019. El legislador, sin embargo, mantiene su dieta y su banca, ya que la licencia aún no fue tratada en el recinto.

La llegada de Benegas Lynch, conocido por su cercanía con Javier Milei y por acompañarlo en distintas presentaciones públicas, ocurre en un momento decisivo, dado que la comisión será la encargada de debatir el Presupuesto 2026, una de las discusiones económicas más sensibles para el oficialismo. La oposición, que domina el cuerpo, ya fijó un cronograma de seis reuniones informativas hasta el 29 de octubre y pretende emitir dictamen el 4 de noviembre, con la meta de votar la ley a mediados del mes próximo.

El proyecto enviado por el Ejecutivo proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un dólar a $1.423 para diciembre de 2026. Además, prevé un incremento del 5% en jubilaciones, 17% en salud y 4,8 billones de pesos adicionales para universidades, en medio de los reclamos por los recortes presupuestarios del último año.

Con apenas seis diputados libertarios en la comisión frente a veinte de Unión por la Patria y siete del PRO, Benegas Lynch deberá negociar con los bloques dialoguistas y los gobernadores para conseguir los votos necesarios. Este martes, desde las 15, expondrán los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno, quienes completarán el informe iniciado la semana pasada y darán inicio formal al debate del Presupuesto 2026.

