14.10.2025 / ELECCIONES 2025

El contundente mensaje de Cristina tras la amenaza de Trump: Argentinos... ya saben lo que hay que hacer


Tras el mensaje del líder republicano a Milei -“nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones”-, Cristina Fernández de Kirchner llamó a acompañar a Fuerza Patria y advirtió sobre la injerencia externa en plena campaña.




El respaldo condicionado de Donald Trump a Javier Milei encendió la respuesta del peronismo. El exmandatario estadounidense dijo en Washington: “Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones”, una frase que ata la relación bilateral al resultado del 26 de octubre y que funcionó como presión explícita sobre la voluntad popular.

Cristina recogió el guante y dejó un mensaje contundente en sus redes. “Trump a Milei en Estados Unidos: ‘Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones’”, citó. Y remató con una consigna directa que ordena a su espacio y a los votantes: “¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”, en referencia al acompañamiento a Fuerza Patria.



La ex presidenta ubicó el intercambio en un cuadro mayor: un oficialismo que busca convertir la campaña en política exterior y un interlocutor norteamericano que condiciona apoyos económicos según el color político del resultado. El peronismo denuncia que ese juego erosiona la soberanía y transforma la “ayuda” en un mecanismo de disciplinamiento.


