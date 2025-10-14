El contundente mensaje de Cristina tras la amenaza de Trump: Argentinos... ya saben lo que hay que hacer

El respaldo condicionado de Donald Trump a Javier Milei encendió la respuesta del peronismo. El exmandatario estadounidense dijo en Washington: “Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones”, una frase que ata la relación bilateral al resultado del 26 de octubre y que funcionó como presión explícita sobre la voluntad popular.

Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 14, 2025

Cristina recogió el guante y dejó un mensaje contundente en sus redes. “Trump a Milei en Estados Unidos: ‘Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones’”, citó. Y remató con una consigna directa que ordena a su espacio y a los votantes:en referencia al acompañamiento a Fuerza Patria.La ex presidenta ubicó el intercambio en un cuadro mayor: un oficialismo que busca convertir la campaña en política exterior y un interlocutor norteamericano que condiciona apoyos económicos según el color político del resultado. El peronismo denuncia que ese juego erosiona la soberanía y transforma la “ayuda” en un mecanismo de disciplinamiento.