Con foto de Espert en la boleta pero Santilli a la cabeza, así quedó compuesta la lista de La Libertad Avanza

La Cámara Nacional Electoral definió que Diego Santilli será quien encabece la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, que ocasionó idas y vueltas judiciales por su reemplazo. Aunque el fallo modificó el orden interno de la nómina, en la Boleta Única de Papel seguirán apareciendo las fotos de Espert y de Karen Reichardt, ya que el oficialismo aún apela la decisión de no reimprimir las boletas.El conflicto se originó luego de que el excandidato renunciara el pasado 4 de octubre, en medio de las denuncias por los pagos recibidos del empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. Automáticamente, Reichardt fue colocada provisoriamente al frente, pero el Gobierno impulsó a Santilli, quien figuraba en el tercer lugar original, para ocupar la primera posición.El fallo de la Cámara determinó que los candidatos varones adelantaran dos lugares en la lista, mientras que las mujeres conservaron sus posiciones originales respecto de la nómina que incluía a Espert. La decisión generó críticas en sectores opositores: Vilma Ibarra, Malena Galmarini y Jimena López cuestionaron que el dictamen “va en contra de la equidad de género”, e incluso se presentó un recurso judicial., entre otros. Las suplencias estarán integradas por María Soledad Poso, Rodolfo José Paolucci, Daniela Pozzoni, Darío Saccani, Griselda Moroni y Alejandro Finocchio.La definición de la Justicia Electoral modificó la composición final de la boleta bonaerense de La Libertad Avanza, que había sido objeto de fuertes presiones políticas desde la Casa Rosada. Con el cierre de la lista, el oficialismo busca ordenar su frente interno en medio del impacto judicial y político que rodea a la salida de Espert, mientras se acerca la recta final hacia los comicios legislativos.