Cómo fue el contacto directo de la Embajada de EEUU con legisladores argentinos en plena gira de Milei

El diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño reveló que la Embajada de Estados Unidos convocó al jefe de su bancada, Miguel Ángel Pichetto, a una reunión sin protocolo formal. “Hoy Pichetto me llamó y me comentó de esa reunión. Me dijo que él tiene buena relación con la Embajada de Estados Unidos y que le pidieron de tomar un café con parte del equipo y que accedió”, confirmó en Radio 10.

La maniobra ocurre en simultáneo con la visita oficial de Javier Milei a Washington, donde se fotografió con Donald Trump y su vice JD Vance. Tras la reunión, el Presidente difundió un mensaje que sonó a condicionamiento: “si el país se aleja de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País”.