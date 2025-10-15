15.10.2025 / PBA

Kicillof advirtió la "gravedad de los ataques" del Gobierno al Instituto Nacional del Cáncer

El gobernador bonaerense recorrió la sala de mamografía del Hospital Petrona V. de Cordero de San Fernando y cargó contra la gestión libertaria, en el marco de las campañas de concientización que se realizan durante el mes de octubre para promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama.




El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este miércoles la sala de mamografía del Hospital Petrona V. de Cordero de San Fernando, en el marco de las campañas de concientización que se realizan durante el mes de octubre para promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama.

Junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti remarcó las políticas de prevención actividades en la provincia y cargó contra el gobierno de Javier Milei por el desfinanciamiento del Instituto Nacional del Cáncer.

En ese marco, Kicillof destacó la ampliación de los controles a mujeres a partir de los 40 años: “En base a la recomendación que surgió de estudios científicos muy serios, la provincia de Buenos Aires ha ampliado el rango etario para los controles vinculados al cáncer de mama, que es una de las causas más relevantes en la muerte de mujeres”, indicó.

“No fue una decisión que hayamos tomado en el vacío, sino el resultado de un trabajo de inversión que llevamos adelante desde el primer día para ampliar las capacidades de nuestro sistema de salud”, añadió.

En ese sentido, durante la jornada se expusieron los avances en políticas públicas destinadas a la prevención de la enfermedad. Entre ellas, se destacó la ampliación de la edad para realizar controles mamográficos a mujeres sin antecedentes personales o familiares de cáncer de mama: los mismos comienzan a realizarse desde los 40 años -10 años antes de lo que se venía practicando- y hasta los 75 años.

"Es muy grave que el Gobierno nacional ataque al Instituto Nacional del Cáncer y deje de distribuir vacunas y medicamentos: Javier Milei puede tener los amigos que quiera, pero sus obligaciones y sus responsabilidades son con el pueblo argentino” advirtió Kicillof.

Por su parte, Kreplak sostuvo que “el cáncer de mama es la principal causa de cáncer en las mujeres de la Provincia y del país, por eso desde que iniciamos la gestión diseñamos un plan de trabajo para contar con más inversión y una mayor capacidad de diagnóstico precoz”.

“Gracias a la compra de nuevo equipamiento y el fortalecimiento del sistema de salud bonaerense, podemos aumentar la población destinada a los estudios correspondientes: esto no es otra cosa que generar una mejor expectativa de vida”, añadió.

En ese marco, el gobernador Axel Kicillof cargó contra el retiro de la gestión nacional: “Estamos teniendo un incremento enorme de las prestaciones de salud pública porque desde que llegó Javier Milei son cada vez menos las personas que pueden atenderse en el sector privado”.

“Aun cuando nos quiten ilegalmente los recursos que nos corresponden, nosotros tenemos una predisposición permanente para dar respuestas: en la Provincia es el Estado presente el que brinda atención y cuidados para prevenir enfermedades”, completó.

