Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y el salvataje podría alcanzar los USD 40.000 millones

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este miércoles una nueva de compra de pesos en el mercado de cambios local y que el salvataje al gobierno de Javier Milei podría alcanzar los USD 40.000 millones. En principio, se mantendría el swap de USD 20.000 y otro monto similar sería destinado para intervenciones.“Estamos trabajando en una facilidad de USD 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda”, afirmó el funcionario a periodistas en Washington, y precisió: “Así que eso totalizaría USD 40.000 millones para Argentina”.También reveló que el Tesoro de los EEUU había intervenido este miércoles en el mercado cambiario argentino, comprando pesos por segunda vez. Ya había hecho lo mismo el jueves pasado, en un intento por calmar el frente cambiario local.Por otra parte, Bessent le bajo el tono por el momento a otra de las líneas de asistencia que se analizaba, como la compra de bonos soberanos argentinos para sostener sus precios y hacer bajar así al riesgo país, con el objetivo de ayudar a que el Tesoro argentino emita deuda y pueda hacer así frente a los vencimientos de 2026. Consultado respecto a si podrían intervenir en el mercado de deuda soberana argentina, Bessent respondió “podríamos” sin abundar en detalles.De esta manera, luego de la cumbre entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump, donde el mandatario estadounidense había condicionado la ayuda financiera al país al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, Bessent intentó llevar tranquilidad al mercado al garantizar el respaldo y brindar una señal mucho más clara de una postura proactiva de EEUU, con margen para desplegar otras herramientas financieras.