El uso de la capacidad instalada de la industria no repunta: cayó casi dos puntos en agosto

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 59,4 % en agosto, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística Censos (INDEC). La cifra es inferior a la del mismo mes de 2024, que fue de 61,2 %, y levemente superior a la de julio del 2025, que fue del 58,2%.Los sectores que operan por encima del promedio general son refinación del petróleo (86,1%), industrias metálicas básicas (70,4%), alimentos y bebidas (66,6%), papel y cartón (61,4%) y sustancias y productos químicos (60,1%).En cambio, las ramas con menor nivel de actividad fueron productos minerales no metálicos (58,5%), industria automotriz (53,3%), edición e impresión (50,9%), tabaco (46,9%), metalmecánica excepto automotores (44,4%), productos de caucho y plástico (42,1%) y textiles (41,5%).El informe detalla que la metalmecánica fue el sector con mayor impacto negativo, al caer a 44,4% frente al 50,8% del año pasado. El retroceso se explica por la menor fabricación de maquinaria agropecuaria, electrodomésticos y productos de metal.En la misma línea, la producción de caucho y plástico se redujo con fuerza, con una utilización del 42,1% frente al 48,7% de 2024. La elaboración de neumáticos cayó 39,8% y las manufacturas de plástico, 5,3%, reflejando el freno de la demanda interna.La industria automotriz, otro termómetro del nivel de actividad, también mostró una baja: pasó de 59,9% a 53,3%, afectada por la menor producción en las terminales locales.El sector textil se hundió aún más, con un uso de capacidad instalada del 41,5%, casi nueve puntos menos que un año atrás, debido a la retracción en la fabricación de tejidos e hilados de algodón.Por último, la industria tabacalera registró un nivel de 46,9%, también en caída respecto de 2024 (54,4%), en línea con la disminución en la producción de cigarrillos.