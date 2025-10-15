Máximo Kirchner bregó por la concertación y subrayó que no va a alcanzar con el peronismo solo para sacar a nuestro país adelante

El diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, sostuvo que “no va a alcanzar con el peronismo solo para sacar a la Argentina adelante”. En declaraciones radiales, remarcó: “Tenemos que tener claro los peronistas que no va a alcanzar con el peronismo solo para sacar al país adelante”, al llamar a una convocatoria amplia que ponga en el centro el trabajo, la producción y la soberanía.

Kirchner calificó como “predecible por las decisiones económicas que se tomaron” el encuentro entre Javier Milei y el presidente estadounidense Donald Trump. Recordó que el mandatario norteamericano dijo que “el mundo está mirando” las elecciones del 26 de octubre y condiciona apoyos, un gesto que expone el tutelaje externo que promueve el oficialismo y que la oposición busca revertir con una agenda nacional.“Argentina es un territorio en disputa y, más allá de las diferencias que tengamos las diferentes expresiones, para aplicar las políticas públicas en las que cada espacio cree tenemos que tener los márgenes de libertad suficiente para llevarlas adelante”, explicó. Con ese horizonte, el jefe de La Cámpora apuntó a tender puentes por fuera del peronismo para asegurar gobernabilidad y defender la autonomía frente a las presiones financieras y geopolíticas.