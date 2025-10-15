15.10.2025 / SANTA FE

Pullaro advirtió por el condicionamiento de Trump y marcó distancia de Milei


El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro expresó preocupación por las declaraciones de Donald Trump tras su encuentro con Javier Milei y remarcó que Santa Fe apuntó a “sostener el equilibrio fiscal”. En un giro que encendió alarmas en los mercados, el mandatario provincial sostuvo que “condicionar la ayuda al resultado de una elección, como país nos pone en un lugar bastante preocupante”.





Ante la prensa, Pullaro afirmó: “Me preocupó, e indudablemente también le preocupó a los mercados”. Con ese marco, subrayó que las relaciones “entre los Estados son entre los Estados” y que la construcción de políticas públicas debió ir más allá de las afinidades personales de los presidentes. El mensaje se leyó como una toma de distancia del alineamiento personalista que promovió la Casa Rosada.

El gobernador insistió en que su administración trabajó para “sostener el equilibrio fiscal” y volvió a cuestionar el deterioro de la infraestructura que dependió de la inversión del Estado nacional. “No hay país desarrollado o que pretenda desarrollarse si las rutas están en el estado que están en Argentina, la infraestructura energética está como la tenemos, y por supuesto, los puertos y los aeropuertos”, advirtió, aludiendo a los efectos de la desinversión y los recortes que impulsó el oficialismo libertario.

En la misma línea, Pullaro expresó su inquietud ante la inestabilidad que generaron los “salvatajes” externos y apuntó contra la fragilidad del programa económico. “Espero que no tengamos que cada tres o cuatro meses, en función del fracaso de los planes económicos, tener que ir al FMI o a Estados Unidos para que nos hagan diferentes salvatajes”, señaló. El diagnóstico, que resonó en la oposición peronista, reforzó la crítica a una estrategia que subordinó la política económica a los vaivenes de Washington.

Las expresiones del santafesino se dieron luego de que Trump condicionara públicamente la cooperación a los resultados electorales argentinos, un gesto que reavivó el debate sobre soberanía y previsibilidad institucional.

