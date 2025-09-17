Con Ritondo y Santilli a la cabeza, el PRO de la Provincia convocó a su militancia a "dejar todo en la cancha" de cara a las elecciones

El PRO de la provincia de Buenos Aires reunió en La Plata a sus principales dirigentes, intendentes, legisladores nacionales y provinciales y concejales, y convocó a la militancia a "dejar todo en la cancha" en las últimas semanas antes de los comicios del domingo 26, en los que competirán en alianza con La Libertad Avanza.El acto fue encabezado por el presidente del PRO bonaerense y jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y el primer candidato a diputado nacional por la Alianza La Libertad Avanza, Diego Santilli. Asistieron además los candidatos Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, quienes forman parte de la lista.Durante su discurso, Cristian Ritondo afirmó: "Esta no es una elección más. Es la elección que va a definir si el cambio se consolida para siempre, o si dejamos que los que fundieron el país vuelvan a ponerle un freno a la Argentina".Y agregó: El voto del PRO está ahí y tenemos la obligación de ir a buscarlo porque depende de cada uno de nosotros que el cambio no vuelva a quedar a mitad de camino”.Ritondo también destacó el rol del partido en el actual contexto político: "El PRO nació para ser la alternativa al modelo populista y decadente del kirchnerismo, y ese sigue siendo nuestro lugar en la historia. Hoy, nuestro rol es ser la columna vertebral de este cambio. En el Congreso y en la Legislatura lo hemos demostrado: hemos sido un dique de contención contra el kirchnerismo, defendiendo cada una de las reformas que el país necesita".Al cierre, Santilli, cabeza de lista, expresó: “Estamos acá porque creemos en el trabajo, en la seguridad, en la educación y en el futuro. Faltan sólo nueve días y no hay tiempo que perder: tenemos que salir a convencer a cada vecino de que el cambio se salva y se consolida con un Congreso y una Legislatura fuertes, con más representantes comprometidos con el rumbo que está siguiendo la Argentina”Y cerró: "Tenemos que salir a militar estas últimas semanas con el corazón, con la convicción de que estamos del lado correcto de la historia. Si cada uno de ustedes deja todo en la cancha, movilizando a nuestra gente y fiscalizando cada voto, no tengo ninguna duda de que en octubre vamos a ganar".