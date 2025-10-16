Otra denuncia más: acusaron a Martín Menem de cajonear proyectos sancionados por Diputados y demora su envío al Senado

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro acusó a Martín Menem de “cajonear” los proyectos de ley aprobados en la sesión del 8 de octubre y le recordó que era “su deber” remitirlos al Senado para continuar el trámite parlamentario. En una nota dirigida a la Presidencia de Diputados, el legislador advirtió que “los proyectos de ley aprobados por Diputados siguen cajoneados en la Presidencia”.

Ferraro detalló que entre las iniciativas frenadas estaba “la reforma que limita los DNU y la delegación legislativa, y la ley de financiamiento del sistema científico argentino”. También enumeró la emergencia de Pymes y Micropymes, la creación de un Programa Nacional para la Lucha contra el Alzheimer y otras Demencias y el proyecto de Máximo Kirchner que reafirmó las facultades del Congreso para autorizar endeudamiento con organismos internacionales y países extranjeros.El opositor sostuvo que “por todos los medios, el Gobierno procura impedir que las instituciones funcionen” y planteó que “la única salida es clara: respetar la Constitución, cumplir la ley y dejar atrás la lógica del atajo que tanto daño le hizo a la República”. La denuncia agregó presión sobre Menem en plena transición hacia la etapa preelectoral, con el Senado a la espera de expedientes clave para limitar el hiperpresidencialismo y recomponer políticas públicas estratégicas como ciencia y producción.