Los precios mayoristas subieron casi 4% en septiembre: qué rubros lideraron la suba

Al igual que la inflación minorista de septiembre, que volvió a mostrar un repunte, los precios mayoristas también se aceleraron. Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento de 3,7%, impulsado por un fuerte aumento en los productos importados (9%) y una suba más moderada en los productos nacionales (3,3%).De acuerdo con el informe oficial, el IPIM acumula una variación de 20% en lo que va del año y un incremento interanual de 24,2%, en comparación con septiembre de 2024. La suba de este mes es la más alta desde marzo de 2024, cuando el índice había avanzado 5,4%, y se ubica por encima del registro de agosto, que había sido del 2,8%.Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en la suba mensual fueron “Productos agropecuarios” (0,42 puntos porcentuales), “Productos refinados del petróleo” (0,37), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,35), “Petróleo crudo y gas” (0,34) y “Alimentos y bebidas” (0,24). En promedio, los productos manufacturados y la energía eléctrica aumentaron 3,1%, mientras que los productos primarios subieron 4%.Los rubros que lideraron los incrementos fueron productos metálicos básicos (8,2%), máquinas y aparatos eléctricos (8,1%) y vehículos automotores, carrocerías y repuestos (5%). Por el contrario, tabaco (0,1%), prendas de materiales textiles (1,1%) y energía eléctrica (0,4%) tuvieron los menores aumentos.