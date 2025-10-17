17.10.2025 / Economía

Bancos norteamericanos asistirían a Milei con otros 20 mil millones de dólares

J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup mantienen conversaciones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para otorgar un préstamo de emergencia, que tendría como garantía activos argentinos.




Cuatro bancos estadounidenses (J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup) mantienen conversaciones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para otorgar un préstamo de emergencia de hasta USD 20.000 millones a la Argentina. 

Según reveló el medio estadounidense Semafor, especializado en economía y política internacional, el objetivo es complementar la asistencia oficial de un swap de otros USD 20.000 millones, ya anunciada por la administración de Donald Trump, en momentos en que el estancamiento económico y la inestabilidad cambiaria se profundizan a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Los bancos están discutiendo un préstamo de emergencia respaldado por activos argentinos, dijo Semafor, y agregó que las conversaciones están en curso y que aún se están resolviendo garantías específicas.

BofA, Goldman Sachs y Citigroup declinaron hacer comentarios, mientras que JPMorgan no respondió inmediatamente cuando fue contactado por Reuters.

El miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el paquete privado podría ser “adjunto” al financiamiento oficial del Gobierno norteamericano. “Estamos trabajando en un préstamo de u$s20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda ”, dijo a periodistas en Washington. “Así que eso totalizaría u$s40.000 millones para Argentina”, precisó.

En paralelo, Bessent confirmó que el Tesoro de Estados Unidos volvió a comprar pesos en el mercado como parte del esquema de intervención indirecta destinado a estabilizar la moneda argentina. 


