Moyano cerró una paritaria a la baja y se alineó con el techo salarial del gobierno

El convenio tendrá vigencia semestral, entre marzo y agosto, y estableció un aumento total del 10,5% con revisión en septiembre. La suba se aplicará en tramos mensuales: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio y 1,5% en agosto. Además, el acuerdo incluyó el pago de una suma no remunerativa de 50.000 pesos durante marzo.
En la previa, Moyano había advertido que no aceptaría incrementos trimestrales y reclamaba una compensación cercana al 8% por el impacto de la inflación. Sin embargo, el resultado final se ubicó en línea con el esquema oficial de aumentos moderados, en un contexto de presión sobre los ingresos de los trabajadores.
El acta también incorporó un premio mensual por presentismo y puntualidad para las ramas Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas, que comenzará a abonarse desde abril. Este adicional podrá ser absorbido por las empresas según los montos que ya estuvieran pagando.
Por último, se acordó una mejora en la contribución patronal destinada a la obra social del gremio, que pasó de 22.000 a 25.000 pesos por trabajador. El entendimiento cerró una negociación clave que vuelve a poner en discusión el poder adquisitivo y el rol de los sindicatos frente al programa económico oficial.