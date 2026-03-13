Moyano cerró una paritaria a la baja y se alineó con el techo salarial del gobierno

El convenio tendrá vigencia semestral, entre marzo y agosto, y estableció un aumento total del 10,5% con revisión en septiembre. La suba se aplicará en tramos mensuales: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio y 1,5% en agosto. Además, el acuerdo incluyó el pago de una suma no remunerativa de 50.000 pesos durante marzo.

El acta también incorporó un premio mensual por presentismo y puntualidad para las ramas Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas, que comenzará a abonarse desde abril. Este adicional podrá ser absorbido por las empresas según los montos que ya estuvieran pagando.Por último, se acordó una mejora en la contribución patronal destinada a la obra social del gremio, que pasó de 22.000 a 25.000 pesos por trabajador. El entendimiento cerró una negociación clave que vuelve a poner en discusión el poder adquisitivo y el rol de los sindicatos frente al programa económico oficial.