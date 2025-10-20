En la previa de las elecciones, la Ciudad lanzó otra vez la línea F de Subte

En la recta final hacia los comicios, la administración porteña difundió el llamado a licitación para la séptima línea del subte. La traza prevista incluyó paradas en Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la obra abarcaría 9,8 kilómetros, conectaría con las seis líneas existentes y permitiría combinar con el Roca en Constitución y el San Martín en Palermo, con el objetivo de descomprimir la Línea C.

El Ejecutivo local sostuvo que “ya se cuentan con varios interesados” en la licitación y que la nueva línea transportaría a más de 300 mil pasajeros diarios. También prometió una línea “moderna”, con señalamiento de última generación y coches 0 km con aire acondicionado y sistemas de seguridad avanzados.Por su parte, el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, indicó que esta política pública “será probablemente el legado más importante que le podemos dejar a Buenos Aires en términos de obra pública y movilidad”, por lo que, según consideró, “vamos a tener una Ciudad más segura y conectada”.