20.10.2025 / CABA

En la previa de las elecciones, la Ciudad lanzó otra vez la línea F de Subte


El Gobierno porteño reactivó el anuncio de la Línea F y abrió la licitación nacional e internacional para una obra valuada en US$1.350 millones. El trazado uniría Barracas con Palermo, con 12 estaciones y conexión con toda la red y dos ferrocarriles. Según el cronograma oficial, los trabajos comenzarían en 2026.





En la recta final hacia los comicios, la administración porteña difundió el llamado a licitación para la séptima línea del subte. La traza prevista incluyó paradas en Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la obra abarcaría 9,8 kilómetros, conectaría con las seis líneas existentes y permitiría combinar con el Roca en Constitución y el San Martín en Palermo, con el objetivo de descomprimir la Línea C.

El Ejecutivo local sostuvo que “ya se cuentan con varios interesados” en la licitación y que la nueva línea transportaría a más de 300 mil pasajeros diarios. También prometió una línea “moderna”, con señalamiento de última generación y coches 0 km con aire acondicionado y sistemas de seguridad avanzados.

“La construcción de la línea F es un gran salto de calidad en la transformación que estamos haciendo, como lo hicimos con el Metrobus y el Paseo del Bajo”, manifestó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Por su parte, el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, indicó que esta política pública “será probablemente el legado más importante que le podemos dejar a Buenos Aires en términos de obra pública y movilidad”, por lo que, según consideró, “vamos a tener una Ciudad más segura y conectada”.

Como parte del paquete de anuncios vinculados al subte, la administración de Macri informó la compra de 214 coches para renovar las líneas A, B y C, con una inversión de unos US$370 millones. Según el cronograma difundido, las obras de la Línea F iniciarían en 2026.

Lo más leído

1

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

2

"Listo, me voy": furia e interna libertaria con Sturzenegger porque no pudo responderle a Recalde

3

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

4

Según Virginia Gallardo antes de Milei había 56 millones de pobres, 10 millones más que los habitantes de Argentina

5

Si Milei pierde no seremos generosos con Argentina: la amenaza política de Trump

Más notas de este tema

Kicillof llamó a votar el 26 de octubre a Fuerza Patria para ponerle un freno a Milei

20/10/2025 - Política

Kicillof llamó a votar el 26 de octubre a Fuerza Patria para ponerle un freno a Milei

"Enviado especial en el mundo a cargo de cuestiones complejas": el cargo que Milei le daría a Macri

20/10/2025 - GOBIERNO DE MILEI

"Enviado especial en el mundo a cargo de cuestiones complejas": el cargo que Milei le daría a Macri

El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo con el eje en la explotación de recursos y la apertura comercial

20/10/2025 - Política

El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo con el eje en la explotación de recursos y la apertura comercial

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.