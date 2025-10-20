"Enviado especial en el mundo a cargo de cuestiones complejas": el cargo que Milei le daría a Macri

(R) El periodista Luis Majul aseguró que el presidente Javier Milei le estaría por ofrecer al principal referente del PRO, Mauricio Macri, un cargó diplomático- Aseguró que no le pidió nada a cambio por su acercamiento político, pero admitió que podría sumar “a personas que estuvieron en el gobierno de él” en un eventual gabinete.(R)Algo que ya se había anticipado: en la última reunión entre ambos —que se extendió por casi dos horas y contó con la presencia de Guillermo Francos, y de Karina Milei— definieron trabajar juntos a partir del 27 de octubre para construir consensos que permitan avanzar en reformas estructurales para el país.Según declaraciones del propio Milei a Radio Mitre desde Tucumán, éste afirmó que Macri lo apoyó “con mucha generosidad”. Agregó que la colaboración con figuras vinculadas al partido amarillo sería principalmente para sumar experiencia y respaldo en la implementación de su plan económico y reformas.