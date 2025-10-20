20.10.2025 / GOBIERNO DE MILEI

"Enviado especial en el mundo a cargo de cuestiones complejas": el cargo que Milei le daría a Macri



En plena rosca por la gobernabilidad, el periodista Luis Majul aseguró que Presidente evaluó crear para Mauricio Macri un cargo ad hoc de “enviado especial en el mundo a cargo de cuestiones complejas”, una movida hecha a medida del fundador del PRO para asegurar apoyos parlamentarios.




(R) El periodista Luis Majul aseguró que el presidente Javier Milei le estaría por ofrecer al principal referente del PRO, Mauricio Macri, un cargó diplomático- Aseguró que no le pidió nada a cambio por su acercamiento político, pero admitió que podría sumar “a personas que estuvieron en el gobierno de él” en un eventual gabinete.
(R)

Algo que ya se había anticipado: en la última reunión entre ambos —que se extendió por casi dos horas y contó con la presencia de Guillermo Francos, y de Karina Milei— definieron trabajar juntos a partir del 27 de octubre para construir consensos que permitan avanzar en reformas estructurales para el país.

Según declaraciones del propio Milei a Radio Mitre desde Tucumán, éste afirmó que Macri lo apoyó “con mucha generosidad”. Agregó que la colaboración con figuras vinculadas al partido amarillo sería principalmente para sumar experiencia y respaldo en la implementación de su plan económico y reformas.


