Kicillof llamó a votar el 26 de octubre a Fuerza Patria para ponerle un freno a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió “ponerle un freno” al gobierno Nacional el domingo 26 de octubre y se refirió a las últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que la Agentina “está peleando por sobrevivir”.“Hace un mes, aproximadamente, Milei brindó otra bochornosa cadena nacional afirmando que ‘lo peor ya pasó’”, escribió el mandatario en sus redes sociales, y recordó que esa afirmación ya había sido mencionada por otro Jefe de Estado: “Casualmente (?) es exactamente la misma frase que utilizó Macri en 2018”.“El gobierno de Milei endeudó como nunca a las familias, cierran 30 empresas por día y no hay prácticamente ninguna actividad económica que funcione. Hoy Trump dice lo contrario: ‘Argentina está muriendo’”, agregó.En ese sentido, Kicillof contó que la única propuesta de Milei es “seguir endeudando y entregando al país para sostener el negocio financiero de sus patrones y amigos”.Además, advirtió las medidas que el gobierno libertario quiere implementar a partir del 27 de octubre: “Después de las elecciones quieren seguir quitando derechos laborales, a los jubilados y a las provincias. Este domingo hay que ponerle un freno votando a Fuerza Patria”.