El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo con el eje en la explotación de recursos y la apertura comercial

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo en la Casa Rosada, con eje en la explotación de los recursos naturales de la Argentina y la apertura comercial.Esta quinta edición del intercambio que se celebró en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, y que duró poco más de dos horas, contó además con la participación del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Levigne, y de la secretaria de Comercio Exterior de la provincia de Santa Fe, Georgina Losada.También estuvieron presentes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo, en la voz de la Cámara de Diputados; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por las organizaciones sindicales de tercer grado; y Martín Rappallini, por las cámaras empresarias.A la salida de la reunión, Cornejo, habitué de las reuniones, aseguró: "Hoy tratamos los temas de ley de recursos naturales como el Código de Minería, la Ley de Bosques, y el Código Aduanero, que son reformas estructurales que tienen que ver con los recursos naturales, pegados a los fiscales”.Del mismo modo, planteó que la Argentina debe crecer para salir “del profundo deterioro social y económico” que atraviesa y eximió de culpas al presidente Javier Milei: "Ese deterioro no tiene origen en el gobierno del presidente Milei”, aclaró, y sumó: “La Argentina no crea empleo privado desde hace más de una década y media. Si eso no es un país que está languideciendo en su economía...”.“La Argentina está mal económicamente hace un par de décadas. No hace falta que lo diga ni Trump ni el Departamento del Tesoro, lo decimos argentinos, lo digo yo", aseveró, luego de que el mandatario estadounidense asegurara que el país “está peleando por su vida”.El mandatario provincial detecta “un problema de competitividad y de productividad”, y se muestra optimista en las reformas estructurales abordadas en el Consejo de Mayo para desregular las legislaciones. "La Argentina necesita reformas estructurales para mejorar la tasa de inversión por producto y de empleo, y para aumentar las exportaciones", subrayó.Por último, en las vísperas de las elecciones en las que competirá en alianza con La Libertad Avanza (LLA), Cornejo vaticinó un triunfo en su territorio, y propuso ampliar “la base de sustentación” de la administración el lunes posterior a los comicios. “La Argentina necesita crecer y solo se hará con la condición de mantener el equilibrio fiscal y de hacer reformas. Eso sólo se logra con modificaciones estructurales que no saldrán del Congreso si no se amplía la base”, concluyó.Desde el Patio de las Palmeras de Casa Rosada, sostuvo: "También hablamos de la apertura al comercio exterior. Qué necesita la economía argentina para ser más competitiva y qué depende de legislación, de normas propias”.La reunión tuvo lugar en la previa a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en las que La Libertad Avanza (LLA) se medirá con Fuerza Patria por la composición del Congreso Nacional, y apostó a delimitar las medidas necesarias para instrumentar el libre intercambio de bienes y servicios con otras naciones.