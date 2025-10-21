21.10.2025 / POLÉMICA

Productores ganaderos de EEUU salen a rechazar la decisión de Trump de importar más carne argentina

Los productores arrastraban descontento por el conflicto comercial con China y, sumado este nuevo anuncio, consideraron que "este plan solo crea caos en un momento crítico".



El apoyo a Argentina le está trayendo cada vez más problemas a Donald Trump en el plano local y, luego de afirmar que estaba dispuesto a importar más carne vacuna, los agricultores estadounidenses salieron al cruce y aseguraron que "este plan sólo crea caos en un momento crítico" y "no hace nada para reducir los precios en las tiendas". Argentina representa una competencia directa del sector agrario de Estados Unidos, sobre todo en la venta de soja a China, que cortó las importaciones norteamericanas tras la guerra por los aranceles.

A pesar de esta rivalidad comercial, Trump afirmó este domingo que estaba considerando importar carne argentina para reducir los precios del producto en el mercado local, tras una suba a máximos históricos. "Si compramos algo de carne de vacuna -no hablo de tanta- de Argentina, ayudaría a Argentina, que consideramos un muy buen país, un muy buen aliado", dijo Trump. Este nuevo anuncio llegó luego de que se sellara el acuerdo por un swap de u$s20.000 millones.

EL RECHAZO DE PRODUCTORES

La argumentación del mandatario no fue suficiente para convencer a los productores estadounidenses que rechazaron la medida y advirtieron que podía ser una amenaza a sus medios de subsistencia y al libre mercado. "Este plan solo crea caos en un momento crítico del año para los productores de ganado estadounidenses y no hace nada para reducir los precios en las tiendas", dijo Colin Woodall, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos Bovinos.

Esta decisión se suma al enojo que traían los agricultores luego de que Trump negociara el mes pasado un apoyo financiero para Argentina en un momento que el país estaba vendiendo soja a China, que cortó el comercio de la oleaginosa con EEUU tras la guerra comercial que se desató a comienzos de este año por la imposición de tasas. "Lo último que necesitamos es recompensarlos importando más de su carne de vacuna", dijo Rob Larew, presidente de la Unión Nacional de Agricultores.

En respuesta a los reclamos del sector, un portavoz del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que desde su cartera están trabajando para bajar los precios de la carne de vacuna mientras apoya a los ganaderos con ayuda para desastres y otros esfuerzos. "Estas acciones, junto con el trabajo del presidente Trump para asegurar mercados duraderos para los productores de carne de res en el extranjero, envían un fuerte mensaje a los productores de ganado estadounidenses: criar más carne de res e incrementar el rebaño", dijo el portavoz.

