Diputados: presentan un proyecto para un plan nacional de prevención del suicidio en adolescentes y niños

La Cámara de Diputados dio un paso clave para la aprobación del Plan Nacional de Prevención del Suicidio en Niñas, Niños y Adolescentes, una iniciativa que unifica distintos proyectos legislativos y que fue acordada por unanimidad en las Comisiones de Familia y de Salud.Tras meses de trabajo y debate, la diputada Roxana Reyes —presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes— anunció que todos los bloques políticos firmaron el despacho y se comprometieron a darle un pronto tratamiento en el recinto. "Desde la Comisión de Familia venimos trabajando desde hace meses para construir un consenso amplio que nos permita avanzar en una ley fundamental. Hoy logramos un paso muy importante: la firma del despacho por unanimidad, con el apoyo de todas las fuerzas políticas", destacó Reyes.La diputada subrayó que este proyecto responde a una problemática urgente, vinculada al aumento de casos de deterioro en la salud mental, consumos problemáticos y suicidio en las infancias y adolescencias. "Es muy importante visibilizar esta realidad y generar herramientas concretas para prevenir situaciones de riesgo. No podemos mirar para otro lado: necesitamos políticas públicas efectivas, federales y con perspectiva de derechos", agregó.El Plan Nacional de Prevención del Suicidio en Niñas, Niños y Adolescentes tiene como objetivo garantizar la protección integral de la salud mental de niñas, niños y adolescentes en todo el país.La iniciativa establece herramientas operativas, federales y medibles para que el Estado pueda actuar de manera coordinada junto a las jurisdicciones provinciales, los sistemas de salud, las escuelas y las familias. Además, promueve la articulación entre distintos niveles del Estado, organizaciones sociales y el ámbito académico para fortalecer la prevención, la detección temprana y la asistencia.Entre sus alcances, el programa prevé campañas permanentes de concientización, capacitación para adultos responsables y docentes, la incorporación de contenidos en la currícula escolar, la creación de un registro federal de datos y una línea gratuita disponible las 24 horas para la atención en situaciones de crisis.Estas herramientas permitirán contar con políticas públicas basadas en evidencia y con una mirada integral sobre la salud mental, priorizando el cuidado y la protección de las infancias y adolescencias en todo el país.