Mayans cuestionó la asunción de Bullrich: "No sé si vamos a aceptar que jure una persona ligada al narco"

Al ser consultado por el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su candidatura a senadora nacional por La Libertad Avanza, Mayans puso en duda que el alto cuerpo parlamentario acepte sus títulos en caso de ser elegida. “No sé si vamos a aceptar que jure. El Senado es juez exclusivo de sus títulos y ella es una persona ligada al tema del narcotráfico”. “Tendrá que aclarar ése tema. Así como hubo rechazos de pliegos de gente ligada al esquema de corrupción, no sé si el Senado le aceptará el pliego y a la de Río Negro menos”, alertó el senador nacional.Fue más que categórico al afirmar que su título no tendría que ser aceptado: “Como ministra de Seguridad ha justificado y defendido la corrupción del Gobierno de Milei, con esto de Karina Milei, que fue denunciado por el propio abogado del presidente y todo lo referido a la extradición del narco”. “Es gravísimo lo que han hecho. No sé si esta persona es digna de tener fueros parlamentarios y estar en el Congreso”, cuestionó.Consideró Mayans que las elecciones del domingo 26 de octubre son de suma importancia por el rumbo que tomará la Argentina con la nueva conformación del Congreso. “Venimos de dos años de un Gobierno Nacional que ha devastado la economía del país, ha desconocido la Constitución Nacional. No cumple con las leyes, con la discapacidad, con los fondos al sector universitario”. “Además desconoce el sistema federal de gobierno. Ha dañado las economías provinciales. Incumplimiento de remesas en educación, de salud, para la inversión pública”, argumentó.En contraposición, puso como ejemplo el accionar del Modelo Formoseño de extracción justicialista que lleva inauguradas más de 40 obras en lo que va del año, con responsabilidad en la educación, salud, seguridad, en los municipios. “El Gobierno Nacional se desentendió de todo, como con el sistema previsional, sólo le importa la patria financiera y ha metido a la Argentina en la usura. Entregaron la economía y el esquema político de la Argentina al gobierno de los EEUU, lo cual es vergonzoso”.“Es un gobierno que no llegaba con el plan económico al domingo. Ni con la ayuda del tesoro de los EEUU pueden sustentar este modelo económico, con una deuda de más de 100 mil millones de dólares. No sabemos dónde está la plata, se fue en usura. Es un Gobierno plagado de corrupción con el narcotráfico adentro, y de fracaso contundente en la política”, evaluó.Ante este panorama poco alentador en materia económica con el gobierno de Milei, Mayans exhortó a acompañar a los candidatos del Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis. “De la Rosa es de mucha experiencia. Hace falta para Formosa y para todo el país con conocimiento pleno del sistema federal de gobierno. Es licenciada de economía, ya estuvo en la Cámara de Diputados de la provincia, fue legisladora nacional. Es de mucha experiencia. La mejor candidata que tiene el país. Vamos a trabajar juntos defendiendo los intereses de nuestra patria y de la provincia de Formosa”.Sostiene Mayans que Formosa actúa de muestra para el país de lo que es una opción por ser un estado provincial desendeudado. “Esperamos la decisión del pueblo Argentino el domingo que será contundente en Formosa y en todo el país”, confió para finalizar el senador nacional.